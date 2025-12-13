«No queremos guerra en América Latina»: Lula instó a Trump al diálogo durante conversación telefónica

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le dijo a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, que está en contra de que lleve a cabo un conflicto armado en Latinoamérica.

«El unilateralismo que el presidente Trump desea es que el más fuerte determine lo que los demás van a hacer. Siempre es la ley del más fuerte», reclamó Lula durante un discurso a sus seguidores pronunciado en Belo Horizonte

En este sentido, señaló que tuvo la oportunidad de decirle esto en una conversación con Trump. Lula mencionó la llamada telefónica, sin mencionar directamente a Venezuela o a Nicolás Maduro.

«Ya sabe, habló mucho conmigo. Le dije a Trump: ‘No queremos guerra en América Latina, somos una zona de paz'», continuó el jefe de Estado brasileño.

Según Lula, Trump le respondió: «Tengo más armas, tengo más barcos, tengo más bombas».

Ante esta respuesta, el mandatario brasileño señaló que le dijo al estadounidense: «Mira, creo mucho más en el poder de las palabras que en el de las armas. Intentemos usar las palabras como instrumento de persuasión, de convencimiento, para hacer lo correcto. Creemos que las palabras son lo más fuerte que tenemos para resolver los problemas», dijo Lula.

Lula indicó que no quiere una pelea con los Estados Unidos, aunque insistió en su rechazo a su accionar en la región. «Vivimos un momento muy importante en Brasil. La democracia mundial no está bien. El mundo tiene poco liderazgo global. Hay fragmentación, una destrucción de la democracia, un intento de acabar con el multilateralismo, que es lo que ha mantenido la paz en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, en favor del unilateralismo», dijo Lula.

«Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Aprendí de mi madre analfabeta que nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo. Si quiero ser respetado, tengo que respetarme a mí mismo. Por eso quiero tener una buena relación con Estados Unidos. Es el país más rico del mundo, el más poderoso del mundo en tecnología, armamento y ciencia. No quiero pelear con Estados Unidos», concluyó.