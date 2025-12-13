El dardo de Gustavo Petro a los EEUU por incautación de buque petrolero con crudo venezolano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la incautación por parte del Ejército de los Estados Unidos de un buque petrolero con crudo venezolano.

«Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo, petróleo, pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos», indicó

«Así que tenemos que pensar en otro tipo de desarrollo, en qué hacer. No podemos tener el mismo poder militar ni el mismo poder financiero, pero sí podemos tener otros tipos de poder, y uno de ellos empieza aquí: uniendo fuerzas», añadió.

Asimismo, alzó su voz en contra de los bombardeos que ha estado haciendo el ejército de los Estados Unidos en el Caribe. «Así que nos encontramos en un segundo escenario después de Gaza, en el Caribe. Ya hay cien muertos, y podrían ser miles si desatan una invasión. Dicen que defiendo una dictadura, pero lo que defiendo y quiero defender es la vida en el Caribe y la humanidad que vive allí. Nosotros mismos hemos lidiado con dictaduras; no necesitamos mucha ayuda para hacerlo. Cuando la gente decide, se libera de los dictadores, y en el Caribe nos hemos liberado de muchos dictadores».

🇨🇴🇺🇸 | El presidente colombiano Gustavo Petro condenó la reciente incautación de un petrolero venezolano por parte de fuerzas estadounidenses como «piratería petrolera» y advirtió que la intervención extranjera en el Caribe podría conducir a más conflictos.pic.twitter.com/ZXP95A3UHb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 12, 2025

Además, afirmó que las últimas acciones en el Caribe no tienen que ver con la lucha contra la droga, sino con «un orden económico global basado en combustibles fósiles».

Finalmente, con respecto a las acusaciones en su contra de defender gobiernos autoritarios, Petro dijo que buscaba defender la vida y la humanidad en el Caribe y argumentó que los pueblos de la región históricamente habían eliminado a los dictadores por su cuenta, en medio de tensiones en curso sobre seguridad, energía y soberanía en la cuenca del Caribe en general.