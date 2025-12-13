Mundo

El dardo de Gustavo Petro a los EEUU por incautación de buque petrolero con crudo venezolano

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la incautación por parte del Ejército de los Estados Unidos de un buque petrolero con crudo venezolano.

«Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo, petróleo, pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos», indicó

VIDEO VIRAL: La impactante declaración de Petro, dice que Venezuela y Colombia «tienen armas de destrucción masiva»
EN COREA DEL SUR | Al menos 146 muertos y más de un centenar de heridos por estampida en fiesta de Halloween +VIDEO
Una familia venezolana necesita 155,5 salarios mínimos mensuales para cubrir la canasta alimentaria

«Así que tenemos que pensar en otro tipo de desarrollo, en qué hacer. No podemos tener el mismo poder militar ni el mismo poder financiero, pero sí podemos tener otros tipos de poder, y uno de ellos empieza aquí: uniendo fuerzas», añadió.

LEA TAMBIÉN: LA HABANA AFIRMA QUE LAS PRESIONES DE EEUU A VENEZUELA «REPERCUTEN NEGATIVAMENTE» EN CUBA

Asimismo, alzó su voz en contra de los bombardeos que ha estado haciendo el ejército de los Estados Unidos en el Caribe. «Así que nos encontramos en un segundo escenario después de Gaza, en el Caribe. Ya hay cien muertos, y podrían ser miles si desatan una invasión. Dicen que defiendo una dictadura, pero lo que defiendo y quiero defender es la vida en el Caribe y la humanidad que vive allí. Nosotros mismos hemos lidiado con dictaduras; no necesitamos mucha ayuda para hacerlo. Cuando la gente decide, se libera de los dictadores, y en el Caribe nos hemos liberado de muchos dictadores».

Además, afirmó que las últimas acciones en el Caribe no tienen que ver con la lucha contra la droga, sino con «un orden económico global basado en combustibles fósiles».

Finalmente, con respecto a las acusaciones en su contra de defender gobiernos autoritarios, Petro dijo que buscaba defender la vida y la humanidad en el Caribe y argumentó que los pueblos de la región históricamente habían eliminado a los dictadores por su cuenta, en medio de tensiones en curso sobre seguridad, energía y soberanía en la cuenca del Caribe en general.

Director de Miss Universo deja el cargo en medio de denuncias contra dueños de la empresa
Encuestadora DataViva: amplio rechazo a acciones contra activos venezolanos y a una agresión militar extranjera
¿Selfie obligatorio? El plan de las aduanas de Estados Unidos para verificar que viajeros regresen a su país
