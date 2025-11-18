No es tu internet: Falla global en Cloudflare provocó la caída de miles de páginas web

Este martes se reportó una caída masiva en la red de Cloudflare, lo que dejó a millones de usuarios sin acceso a diferentes páginas web.

La empresa anunció que está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios. «Los consumidores se pueden encontrar con errores» en sitios web.

Incluso la red social X estuvo entre las páginas más populares que se hizo inaccesible para los usuarios. Casi al mismo tiempo, otras aplicaciones como Letterboxd, Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron fallas, impidiendo el acceso a usuarios.

La situación se siguió agravando cuando usuarios de ChatGPT también experimentaron la caída de la herramienta de inteligencia artificial.

Asimismo, videojuegos como League of Legends han experimentado caídas.

«Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede influir en el funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones», informó en un comunicado la compañía.

Pese al alcance global del incidente, la causa original aún no está clara. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, aunque la empresa no dio los detalles exactos.

«Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas», reportó ADSLZone.

Mientras tanto, lo único que pueden hacer los usuarios es esperar a que la situación se normalice y puedan ingresar a sus cuentas, ya que es una falla en la que los clientes no pueden hacer nada.