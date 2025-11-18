Mundo

El extraño caso de Tate: Tiene apenas 4 años y sufre de «demencia infantil»

Un niño de apenas cuatro años, llamado Tate, sorprendió a la comunidad médica tras ser diagnosticado con un raro trastorno genético, el síndrome de Sanfilippo, conocido coloquialmente como la «demencia infantil».

La madre de Tate, Tammy McDaid, reveló que una resonancia magnética reveló signos de demencia en marzo de 2024. Finalmente, determinaron que sufría de este trastorno que afecta el sistema nervioso central.

«El próximo año es bastante crítico en la vida de Tate, ya que es ahora cuando las cosas comienzan a manifestarse», dijo McDaid a la BBC. Inicialmente, el niño fue diagnosticado con autismo, pero su madre sospechaba que «había algo más».

Este extraño síntoma no tiene cura. Por tanto, la única opción para mejorar las condiciones de vida de Tate es tratar los síntomas, que incluyen problemas gastrointestinales, dificultades en oído, nariz y garganta, y discapacidades intelectuales.

TATE NUNCA PODRÁ HABLAR

En medio de este complejo escenario, Tammy McDaid puso en marcha una campaña para recaudar fondos. El dinero recaudado será destinado en «explorar cualquier posible opción de tratamiento en el extranjero»

«Estos posibles ensayos o terapias podrían darle más tiempo siendo móvil y comiendo comida. ¡Más días llenos de escalar, correr y yo viviendo al límite para ver a dónde escapará después! Pero serán extremadamente caros», expuso McDaid.

Sin embargo, McDaid lamentó que Tate no podrá tener una vida normal. «Mi pequeño nunca ha pronunciado una palabra, y ahora sé que nunca escucharé su voz (…) Aunque no puede hablar, me abraza y me besa», acotó.

La esperanza de vida de este síndrome oscila entre los 11 y 19 años. Aunque la situación actual es sumamente complicada, las discapacidades intelectuales de Tate seguirán empeorando con el paso del tiempo.

La madre tan solo busca «ralentizar la regresión de la movilidad de Tate». «Podía trepar antes de caminar. Solo quiero que pueda hacerlo durante el mayor tiempo posible», concluyó.

