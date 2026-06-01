«No acepto los resultados»: Petro se pronunció tras el preconteo que dio como ganador de la primera vuelta a Abelardo de la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se negó a aceptar los resultados del preconteo publicado por la Registraduría Nacional, por supuestamente una variación en el software, hasta en tres oportunidades durante la última semana, a pesar de que su candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico, pasó a la segunda vuelta junto a Abelardo de la Espriella.

«El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado», escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X (Twitter).

«Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos se agregaron, sin existencia de sufragantes», agregó.

Por último, advirtió que «conforme a la ley, los resultados vinculantes» que terminará aceptando «son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República».

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

IVÁN CEPEDA TAMBIÉN DENUNCIÓ IRREGULARIDADES

Por su parte, el abanderado del Pacto Histórico también denunció supuestas irregularidades en los resultados, aunque adelantó que «ganarían» en la segunda vuelta presidencial que disputará junto a de la Espriella, quien más temprano recibió el apoyo del Centro Democrático, como lo anunciaron Paloma Valencia y Álvaro Uribe.

RESULTADOS DEL PRECONTEO

Con el 98,27 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella dio la sorpresa al pasar de los 10 millones de votos (43,74 %), un resultado mejor que el que le daban las encuestas, en las que siempre estuvo en segundo lugar, detrás de Cepeda.

El candidato de la izquierda, por su parte, quedó en segundo lugar, con 9,5 millones de papeletas (40,90 %), cuando falta por informar menos del 2 % de las 122.020 mesas dispuestas para las elecciones de este domingo, según la Registraduría nacional, entidad que organiza las elecciones.

Sin embargo, como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda ronda en tres semanas.