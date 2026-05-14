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Niña venezolana murió tras caer desde un piso 12 en Chile, revelaron lo que hacía la madre en medio de la tragedia

Angel David Quintero
Angel David Quintero
1 Min de Lectura
venezolana

Una niña venezolana de tan solo ocho años murió luego de caer desde un piso 12 de un apartamento en Santiago, Chile.

El hecho ocurrió específicamente en la intersección de las calles Tarapacá y San Diego. El Ministerio Público dio a conocer que la menor se encontraba al interior del apartamento junto a su madre.

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No obstante, la madre de la pequeña se encontraba ocupada en el dormitorio matrimonial realizando labores domésticas en el momento en el que la menor cayó al vacío.  Según el reporte, la mujer no logró percatarse del momento exacto en el que la menor se expuso a la situación de peligro que terminó en tragedia.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público de Chile designó a funcionarios de la Brigada de Homicidios, para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar posibles responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad tanto de la madre venezolana, como de la víctima. De igual forma no ha trascendido cuánto tiempo llevaban en Chile o si había alguien más en el apartamento al momento de la tragedia.

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