Nicaragua habría detenido al menos a 60 personas por «celebrar y apoyar» la captura de Nicolás Maduro

La Policía Nacional de Nicaragua ha detenido al menos a 60 ciudadanos que celebraron o apoyaron en redes sociales la captura de Nicolás Maduro en Caracas a manos de EEUU el pasado sábado 3 de enero.

La ONG Monitoreo Azul y Blanco denunció el viernes que «esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en (…) comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial».

La organización, conformada por activistas locales, señaló que las detenciones responden a «expresiones de opinión». Estas contradicen la postura oficial de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, calificando los hechos como una «grave violación a los derechos humanos».

El despliegue policial abarcó los departamentos de Chontales, Matagalpa, Managua, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada, Masaya y las regiones autónomas del Caribe.

Según el informe técnico, 49 de los aprehendidos permanecen bajo arresto «sin información sobre su situación legal». El resto, mientras tanto, recuperó la libertad tras retenciones temporales o interrogatorios, sin cargos claros.

Ante este escenario, la organización de Nicaragua realizó «un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua». A la vez, exigió con firmeza la «libertad para todos los presos políticos».

REACCIÓN DE LA EMBAJADA DE EEUU

En simultáneo, la Embajada de EEUU en Nicaragua contrastó la situación con los recientes eventos en Caracas. Recordó que, mientras Venezuela dio un «paso importante» al liberar prisioneros, en Nicaragua todavía existen «más de 60 personas» que continúan «injustamente detenidas o desaparecidas».

Según el medio El Confidencial, estos arrestos obedecen a un «estado de alerta» que Rosario Murillo impuso tras la caída de Maduro, intensificando la vigilancia en barrios y plataformas digitales.

Por su parte, el movimiento opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) se sumó a las denuncias. Recordó que «en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas», exigiendo su excarcelación inmediata.