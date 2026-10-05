Nahuel Gallo se convirtió en ‘peregrino’: Pidió a la Virgen de Luján por la liberación de los presos políticos en Venezuela

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo detenido durante 448 días en Venezuela, participó en la peregrinación por la Virgen de Luján, donde pidió por la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los extranjeros.

Según reseña del portal Todo Noticias, Nahuel Gallo participó de la 52ª Peregrinación Juvenil, de Liniers a Luján. En esta actividad usó una franela con el mensaje: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

En sus redes sociales, Gallo dijo que caminó los cerca de 60 kilómetros de la tradicional peregrinación entre Liniers y Luján para agradecerle a la Virgen por su libertad. Contó que ella lo sostuvo “en los momentos más difíciles” y también agradeció por haber “cubierto” a su familia con su manto.

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“Pero esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad. Pedí especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela. Pedí por cada uno de ellos, por su fortaleza y por sus pensamientos, y especialmente por sus familias, que siguen esperando y sosteniendo la esperanza”, agregó.

Aseguró que su misión es denunciar lo que pasa en Venezuela con los presos políticos. “Mientras pueda hacerlo, voy a seguir caminando también por quienes todavía esperan. Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad. Justicia y libertad”, aseveró.

OTRA COMPETENCIA

A fines de agosto Gallo participó en la edición 2026 de los 21K de Buenos Aires. Después de cruzar la meta de la media maratón que recorrió las calles de la capital advirtió en sus redes sociales la situación humanitaria en Venezuela y la violación de los derechos humanos.

“Corrí libre. Mientras cruzaba la meta, no pude dejar de pensar en quienes todavía no pueden hacerlo. No nos olvidemos del pueblo venezolano. Hoy sigue siendo golpeado por inundaciones, terremotos y una realidad que no cambia: una dictadura que mantiene a presos políticos privados de su libertad, mientras sus familias siguen esperando. Se habla de amnistías y liberaciones, se generan esperanzas… pero muchos siguen olvidados”, sostuvo.

También alertó por la situación de los extranjeros que siguen detenidos en calidad de presos políticos en Venezuela: “Sigo alzando la voz porque tengo hermanos que quedaron injustamente privados de su libertad. Hermanos colombianos que se acercan a cumplir dos años sin un debido proceso judicial. Están acusados bajo las mismas causas con las que me involucraron a mí: terrorismo, espionaje, conspiración y financiamiento al terrorismo. Y ni hablar de los falsos positivos venezolanos, personas que llevan años tras las rejas sin justicia”, manifestó.