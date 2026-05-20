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La nueva revelación de Nahuel Gallo sobre los custodios que dirigían las operaciones en el Rodeo

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Gallo

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, expuso a dos de los custodios que estuvieron a cargo en la cárcel Rodeo I desde 2024 a 2026, mientras estuvo privado de libertad en el centro penitenciario.

«Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos ‘Pater’ y ‘Tiburón'», escribió Gallo en un post que acompañó con la foto de ambos funcionarios.

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«Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero centro de tortura y sufrimiento en Venezuela», acotó.

En este sentido , destacó que muchas de las irregularidades que se vivían en el penal serían responsabilidad de ellos. «Bajo su autoridad, muchas personas permanecieron secuestradas, incomunicadas y sometidas a condiciones inhumanas».

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«Allí se vivieron amenazas, falsas promesas, maltratos psicológicos y físicos, humillaciones constantes y un trato cruel hacia quienes estaban en cautiverio. Mientras muchos sufrían dolor, incertidumbre y desesperación, ellos actuaban con total indiferencia, llegando incluso a burlarse de los detenidos», recordó el argentino.

Asimismo, afirmó que muchos de los presos políticos aún tienen secuelas por lo vivido allí. «Los daños psicológicos que hoy cargamos quienes sobrevivimos al cautiverio en Rodeo I son consecuencia de todo lo vivido dentro de ese penal».

«Nada borra el miedo, el abandono y las secuelas que dejaron esos años oscuros. La memoria de lo ocurrido debe mantenerse viva para que el mundo conozca lo que pasó y para que algún día exista verdad, justicia y reparación para todas las víctimas», concluyó.

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