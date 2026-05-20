La nueva revelación de Nahuel Gallo sobre los custodios que dirigían las operaciones en el Rodeo

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, expuso a dos de los custodios que estuvieron a cargo en la cárcel Rodeo I desde 2024 a 2026, mientras estuvo privado de libertad en el centro penitenciario.

«Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos ‘Pater’ y ‘Tiburón'», escribió Gallo en un post que acompañó con la foto de ambos funcionarios.

«Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero centro de tortura y sufrimiento en Venezuela», acotó.

En este sentido , destacó que muchas de las irregularidades que se vivían en el penal serían responsabilidad de ellos. «Bajo su autoridad, muchas personas permanecieron secuestradas, incomunicadas y sometidas a condiciones inhumanas».

«Allí se vivieron amenazas, falsas promesas, maltratos psicológicos y físicos, humillaciones constantes y un trato cruel hacia quienes estaban en cautiverio. Mientras muchos sufrían dolor, incertidumbre y desesperación, ellos actuaban con total indiferencia, llegando incluso a burlarse de los detenidos», recordó el argentino.

Estos son Alexander Martínez y Carlos Rincones Serven, conocidos dentro del penal Rodeo I con los seudónimos “Pater” y “Tiburón”. Durante los años 2024, 2025 y 2026 fueron responsables del control y funcionamiento de un lugar que para muchos detenidos se convirtió en un verdadero… pic.twitter.com/K1Y9hGOOUv — Nahuel Gallo (@nahuollag) May 20, 2026

Asimismo, afirmó que muchos de los presos políticos aún tienen secuelas por lo vivido allí. «Los daños psicológicos que hoy cargamos quienes sobrevivimos al cautiverio en Rodeo I son consecuencia de todo lo vivido dentro de ese penal».

«Nada borra el miedo, el abandono y las secuelas que dejaron esos años oscuros. La memoria de lo ocurrido debe mantenerse viva para que el mundo conozca lo que pasó y para que algún día exista verdad, justicia y reparación para todas las víctimas», concluyó.