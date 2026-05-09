Nahuel Gallo por primera vez dio detalles sobre su detención de 448 días en Venezuela y realizó dura confesión

El gendarme argentino, Nahuel Gallo, habló de los 448 días que vivió durante su detención a manos del Estado venezolano, admitiendo que incluso se le pasó por la cabeza la idea de quitarse la vida, lo que refleja las duras situaciones que enfrentó tras las rejas.

«Estar 24×7 en la celda… He pensado muchas cosas. Siempre me preguntan: ‘¿te quisiste sacar la vida?’. La he pensado», enfatizó.

El aislamiento total y la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos marcaron los puntos más críticos de su encierro. Durante una charla con el medio argentino TN, Gallo identificó a diciembre de 2024 como el periodo de mayor sufrimiento psicológico y emocional que vivió. «Para mí, lo peor fue diciembre por no saber qué iba a pasar conmigo, no saber de María, de mi bebé», relató con dureza.

La violencia física por su nacionalidad y su profesión de gendarme agravó constantemente las condiciones de su cautiverio en Venezuela. El militar describió que sufrió maltratos sistemáticos mientras permanecía encerrado sin contacto con el mundo exterior ni asistencia legal. «Los golpes que te pegan por ser gendarme o por ser argentino. Uno piensa muchas cosas», aseguró.

EL DÍA DEL ARRESTO DEL GENDARME

La pesadilla de Gallo comenzó el 6 de diciembre tras un viaje que incluyó escalas en Chile, Bogotá y Cúcuta antes de tocar suelo venezolano. En el control de migraciones, sujetos sin identificación oficial lo interceptaron para interrogarlo a pesar de tener su documentación en regla. «Estaban de civil y no tenían una placa identificatoria», indicó Gallo sobre aquel primer encuentro.

El gendarme presentó ante las autoridades la carta de invitación, su certificado de domicilio y los boletos de regreso para justificar su estancia. Los agentes ignoraron los papeles legales y se enfocaron exclusivamente en confiscar y revisar su dispositivo móvil personal. «Yo me quedaba hasta el 28 de diciembre. No le dieron mucha importancia. Lo que les importaba era ver mi celular», relató.

Nahuel Gallo contó por primera vez detalles sobre los 448 días de cautiverio: “Pensé en quitarme la vida” En diálogo con Carolina Amoroso, contó cómo empezó su pesadilla en la frontera colombo-venezolana y los golpes que recibió. La nota completa se podrá ver mañana a las 14. pic.twitter.com/Jt1Gs8Sqp8 — TN – Todo Noticias (@todonoticias) May 9, 2026

Gallo mantuvo la calma inicialmente porque no guardaba imágenes que lo vincularan con su actividad profesional dentro de su teléfono personal. El agente que lo interrogaba buscaba pruebas de armamento, pero solo encontró registros de la vida cotidiana del gendarme argentino. «Quiero ver si tienes fotos con armas. Lo bueno es que yo no tenía fotos uniformado y me quedé tranquilo», explicó.

Sin embargo, la inspección se tornó política cuando el funcionario venezolano decidió invadir la mensajería. Gallo cuestionó el procedimiento, pero el agente justificó la intrusión como una medida de «lealtad» al entonces gobierno de Nicolás Maduro. «Le di mi celular, se puso a ver las fotos. Y automáticamente salió y entró al WhatsApp. Yo le pregunté: ‘¿qué haces?’, y me dijo: ‘no, quiero ver si hablas mal de mi presidente'».

El argentino comentó que el agente, presuntamente del SEBIN, escribió la palabra «Chávez» y no halló nada. Sin embargo, luego puso «Maduro» y ahí fue que se desató todo. «Acá en Venezuela nadie habla mal del presidente porque, si no, la pasa mal», narró lo que le dijeron.

Además, los agentes dieron con una foto suya vestido de gendarme, profesión que él no reveló, lo que los llevó a detenerlo finalmente. Lo esposaron de pies y manos e incluso le taparon la cara, describió.