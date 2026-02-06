Mundo

Murió un repartidor venezolano en Chile tras ser arrollado cuando entregaba un pedido

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
1 Min de Lectura
Un repartidor venezolano murió la noche del 4 de febrero tras ser arrollado cuando se disponía a entregar un pedido en Chile.

La víctima quedó identificada como Alí Gregorio Sánchez Moreno, quien era repartidor de la empresa Kami Sushi, en Concepción, en la Región del Biobío.

Agentes de migración detuvieron a un venezolano en pleno tribunal de EEUU: Iba a una audiencia por conducir ebrio
204.659 nuevos trabajadores extranjeros en España, sobre todo de Venezuela y Colombia
Hallaron dos cuerpos sin vida en una fosa común en Trinidad y Tobago, serían de venezolanas

Trascendió extraoficialmente que el accidente se registró en una esquina de Collao, en la que recientemente la municipalidad cambió un semáforo de cuatro a tres tiempos, indicó el medio Crónicas de Chile.

EL PAÍS: RODRÍGUEZ ZAPATERO LLEGÓ A CARACAS PARA REUNIRSE CON DELCY RODRÍGUEZ, CAPRILES, STALIN GONZÁLEZ Y ENRIQUE MÁRQUEZ

En ese sentido, una conductora habría ignorado la luz roja y arrolló al venezolano, quien rápidamente fue trasladado a un centro de salud, pero lamentablemente falleció.

La familia espera que las autoridades determinen responsabilidades en el hecho. Sánchez Moreno dejó dos niños y una esposa.

Además, su familia pide ayuda para poder cubrir los gastos funerarios.

