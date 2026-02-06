Murió un repartidor venezolano en Chile tras ser arrollado cuando entregaba un pedido

Un repartidor venezolano murió la noche del 4 de febrero tras ser arrollado cuando se disponía a entregar un pedido en Chile.
La víctima quedó identificada como Alí Gregorio Sánchez Moreno, quien era repartidor de la empresa Kami Sushi, en Concepción, en la Región del Biobío.
Trascendió extraoficialmente que el accidente se registró en una esquina de Collao, en la que recientemente la municipalidad cambió un semáforo de cuatro a tres tiempos, indicó el medio Crónicas de Chile.
En ese sentido, una conductora habría ignorado la luz roja y arrolló al venezolano, quien rápidamente fue trasladado a un centro de salud, pero lamentablemente falleció.
La familia espera que las autoridades determinen responsabilidades en el hecho. Sánchez Moreno dejó dos niños y una esposa.
Además, su familia pide ayuda para poder cubrir los gastos funerarios.
