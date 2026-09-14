Murió Quino, el perrito rescatista español que vino a salvar vidas en La Guaira tras los terremotos

En España hay tristeza por la muerte de Quino, el perrito labrador rescatista de siete años, miembro de la ONG valenciana Intervención, Ayuda y Emergencias. El peludo estuvo en La Guaira, tras los terremotos del 24 de junio.

Trabajó entre los escombros durante una semana, haciendo lo que mejor sabía hacer, buscar personas con vida.

Luego de su período en Venezuela, Quino regresó a Valencia, pero padeciendo de una enfermedad que comenzó a minar sus fuerzas, a pesar de los esfuerzos de Pancho su guía y miembro de la ONG para la que trabajaba.

“Está luchando, pero no sabemos hasta cuándo podrá”, dijo Pancho Gerber al diario El Mundo, de España, tras salir de la UCI de la Clínica Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia, donde permaneció internado por varios días.

Sin embargo, este domingo, el cuerpo de Quino no soportó más y partió.

Según los medios de España, el perrito comenzó a deteriorarse después de su regreso de Venezuela, cuando empezó a sangrar por la nariz y las hemorragias no paraban.

En la Clínica Veterinaria del CEU de Valencia, lograron atajar uno de los momentos más críticos a mediados de julio. Le hicieron una transfusión y le inyectaron corticoides, pero no encontraban el origen de la enfermedad.

“Lo han estudiado oftalmólogos, especialistas en medicina interna, cirujanos… Las analíticas, de laboratorios del centro y también externos, salían normales, las ecografías también y hasta los TAC. No sabíamos qué le pasaba”, relataba su guía.

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Al ver que los tratamientos no surtían efecto, buscó nuevas opiniones en la Clínica de la Universidad Católica de Valencia, a ver si daban con la cura.

El caso de Quino se hizo viral y no paraba de recibir ofrecimientos de veterinarios y de particulares dispuestos a costear el tratamiento, donaciones que canalizó la ONG.

Quino volvió condecorado como héroe y en un vuelo de Iberia “en cabina, con asiento y aire acondicionado”, contó el entrenador.