Mundo

«Murió en los brazos de un héroe»: El dramático ataque de tiburón a pareja de mochileros en Australia

Por Jhoan Melendez
Una pareja de mochileros suizos que viajó a Australia sufrió el feroz ataque de un tiburón toro de tres metros, lo que provocó el fallecimiento de una joven de 25 años por la gravedad de las heridas, mientras los paramédicos atendieron a su novio justo a tiempo, quienes presenciaron los heroicos intentos que hizo para salvarla del escualo.

Livia Mühlheim y Lukas Schindler bucearon juntos el jueves 27 de noviembre en la bahía de Crowdy Bay, que se ubica a unos 350 kilómetros al norte de Sídney.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: DEVASTADORAS INUNDACIONES DEJAN CASI 600 FALLECIDOS EN VARIOS PAÍSES DE ASIA TRAS INTENSAS LLUVIAS

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 6:30 a.m., hora local, donde se informaba que un gigantesco escualo había mordido a dos personas en Kylies Beach. Livia, una nadadora experta, filmaba con una cámara GoPro a una manada de delfines, instantes antes de que el tiburón la mordiera varias veces y le arrancara el brazo izquierdo.

Su novio actuó enseguida y trató de ahuyentar al tiburón. El turista golpeó al tiburón hasta que logró que se fuera, pero no sin antes sufrir dos mordeduras en la pierna.

Aunque estaba gravemente herido, Lukas cargó a Livia en sus brazos unos 50 metros hasta la orilla, donde otros bañistas que vieron toda la trágica secuencia lo asistieron.

Lukas dejó el cuerpo de su novia en la arena y corrió a buscar el teléfono más cercano para pedir ayuda. Una transeúnte de unos 40 años lo vio ensangrentado y marcó inmediatamente a urgencias, donde un operador le explicó cómo crear un torniquete improvisado para asistirlo.

EL MOCHILERO, CATALOGADO COMO HÉROE

El superintendente de ambulancias de Nueva Gales del Sur, Josh Smyth, declaró al noticiero local 9 News: «Las acciones del mochilero fueron heroicas, ella murió en los brazos de un héroe, y la mujer que llamó logró detener el sangrado de sus heridas, salvándolo a él».

Lamentablemente, no pudieron salvar a Livia. La mujer se desangró antes de que pudieran siquiera asistirla. Cuando los paramédicos llegaron en helicóptero, ella ya no tenía signos vitales, reseñó Clarín.

Los servicios de emergencia estabilizaron a su novio, lo trasladaron al Hospital John Hunter y actualmente está en proceso de recuperación.

