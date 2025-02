Murió el pez diablo negro que apareció en las Canarias: conoce los detalles de este extraño caso

La semana pasada se viralizó el caso de un pez diablo negro que fue visto a pocos metros de la superficie en una playa de Canarias, España. Aunque el animal murió pocas horas después, ha generado muchas preguntas entre los expertos.

Medios internacionales indicaron que este pez abisal vive en el fondo marino, incluso a kilómetros de profundidad. Sin embargo, fue avistado cerca de una playa de Tenerife a plena luz del día.

«Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas», dijo la bióloga Laia Valor a EFE.

Me fascina lo del rape abisal. Un pez que abandona en soledad el abismo para explorar los confines de lo que su especie conoce. Y al final del viaje, bañado por los rayos de sol, se detiene en la superficie, en el límite entre su mundo y lo desconocido, y finalmente muere. pic.twitter.com/SZAH8CWEA3 — Pablo (@pabampa) February 7, 2025



Los especialistas en la materia no daban crédito del caso. Se trata de «un pez legendario que pocas personas habrán tenido el privilegio de observar con vida», por lo que su aparición generó la atención de los científicos.

La principal teoría era que alguna enfermedad o condición irregular en las profundidades marinas lo obligó a ir hasta la superficie. Esta hipótesis fue confirmada apenas horas después del avistamiento cuando el pez murió.

ANÁLISIS AL PEZ

El cuerpo del pez quedó flotando en la superficie, pero fue recuperado por el grupo de especialistas. Una vez recogieron el cadáver, lo trasladaron hasta el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife.

Los expertos hará un proceso de análisis y estudio del cuerpo del pez diablo negro. Aunque la muerte del animal causó tristeza en redes sociales, su cuerpo puede ser de gran ayuda para conocer más detalles de esta especie abisal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL INSÓLITO CASO DE LA INFLUENCER QUE FINGIÓ TENER CÁNCER Y GANÓ MILLONES

Los primeros análisis indican que la muerte del pez fue causada por los cambios súbitos en las corrientes oceánicas. Sin embargo, no descartan las condiciones ambientales adversas o que haya tenido alguna enfermedad que lo debilitó.

La bióloga aclaró que es la primera vez que el pez diablo negro es grabado cerca de la superficie y que todavía faltan muchas respuestas sobre el caso. «No tenemos nada claro, pero no es normal. Es un avistamiento muy puntual y esporádico», subrayó.