El insólito caso de la influencer que fingió tener cáncer y ganó millones

La historia de Belle Gibson, una influencer australiana que fingió tener cáncer y que ganó millones de dólares con su caso, llegó recientemente a la plataforma streaming Netflix y ha generado indignación en redes sociales.

El caso de Gibson ganó notoriedad en 2010, cuando compartió su caso en redes sociales. Siendo una completa desconocida, aseguró que fue diagnosticada con cáncer cerebral terminal a los 21 años y su historia sorprendió al Internet.



Gibson afirmó que, contra todo pronóstico, logró curarse sin requerir de la medicina convencional. En tal sentido, explicó, falsamente, que logró superar la enfermedad con métodos naturales como una dieta basada en frutas y verduras.

Toda la historia ganó gran visibilidad y Gibson publicó un libro de cocina y una aplicación sobre su método. La influencer obtuvo importantes ganancias, aunque aseguraba que hacía constantes donaciones a organizaciones benéficas.

Todo el engaño salió a la luz gracias a los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, quienes revelaron que Gibson nunca tuvo cáncer. Además, descubrieron que la vida de la influencer cambió totalmente tras ganar notoriedad y que no hizo donaciones con sus ganancias.

Gibson obtuvo «medio millón de dólares en menos de dos años» con la aplicación. De igual forma, tenía un estilo de vida lleno de lujos, puesto que rentaba una casa de playa de un millón de dólares, usaba ropa de diseñador y tenía un carro BMW.

Aunque en un principio Gibson dijo que había sido mal diagnosticada, luego reconoció todo el engaño. «Nada de esto es cierto», confesó en 2015 y, poco después, afirmó que quería decir la verdad, pero los periodistas la descubrieron antes.

