‘Murió’ el árbol vinculado a Robin Hood y considerado el más emblemático de Europa: «Es desgarrador para todos»

El emblemático Roble Mayor del Bosque de Sherwood (Inglaterra), asociado a la leyenda de Robin Hood y considerado uno de los árboles más antiguos de Europa, murió tras más de 1.000 años de vida, generando una ola de indignación y tristeza entre conservacionistas y amantes de la naturaleza.

De acuerdo con Independent, la muerte del árbol fue confirmada por la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB, por sus siglas en inglés).

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Precisaron, que el roble no logró brotar hojas tras varios veranos marcados por olas de calor y sequías intensas. Aunque en 2023 se había iniciado un programa de conservación, los esfuerzos no fueron suficientes para revertir el deterioro de su sistema de raíces, que finalmente habría quedado asfixiado.

«Que el árbol no haya echado hojas este año es desgarrador para todos», dijo Hollie Drake, un vocero de la RSPB, en un comunicado, en el cual se anunció su muerte.

FACTORES CLAVE

Expertos y conservacionistas señalaron que el colapso del árbol es resultado de una combinación de factores: el cambio climático, impacto del turismo masivo durante siglos que compactó el suelo alrededor de sus raíces y las intervenciones humanas para sostener sus ramas mediante cables y estructuras.

Aun así, organizaciones como el Woodland Trust advirtieron que este tipo de árboles centenarios suelen desaparecer de forma silenciosa, pese a su enorme valor ecológico.

¿QUÉ PASARÁ CON SUS RESTOS?

Aunque el Roble Mayor murió, las autoridades aseguraron que su tronco permanecerá en pie como monumento natural, preservando su legado en el bosque de Sherwood y en la memoria cultural del Reino Unido.

«El Roble Mayor seguirá erguido en el corazón de Sherwood como un monumento natural que los visitantes podrán contemplar, perdurando en la leyenda de Robin Hood y continuando brindando tanto apoyo al ecosistema del bosque en vida como después de muerto», señaló Drake.