La impactante revelación del instructor de bungee tras muerte de la joven lanzada sin cuerdas de seguridad

El instructor del salto de bungee jumping en el que murió una joven de 21 años en Limeira (Brasil) porque la arrojaron sin cuerda de seguridad, hizo una impactante confesión que agrega todavía más polémica al caso.

El instructor aseguró que estaba de espaldas a la plataforma, cuando ocurrió el lanzamiento y, además, señaló que no pudo verificar si se siguió el procedimiento correcto.

El hombre, identificado solo como Gustavo, contó a TV Record que colocó el equipo a María Eduarda Rodrigues de Freitas, pero después, al momento del salto, estaba ocupado atendiendo a otra clienta.

Al principio, según él, no le extrañaron los gritos y solo supo de la falla después de la caída de 40 metros.

«Lo que escuché fue ‘Dios mío, la chica’. Es normal que la persona grite cuando salta, y que la gente que está alrededor grite también. Escuché gritos y, cuando me di vuelta (hacia la plataforma), ya había sucedido y el personal estaba hablando. Una mujer dijo que era enfermera y le pidió a alguien que la ayudara a bajar hasta donde estaba la joven para prestar los primeros auxilios. Nosotros la acompañamos», detalló.

Asimismo, Gustavo afirmó que, en general, los instructores responsables de atar la cuerda a quienes van a saltar verifican si el equipo fue debidamente fijado.

Destacó que no vio si los tres colegas, detenidos tras la muerte de la joven, siguieron el procedimiento en el caso de Maria Eduarda.

«Yo estaba a cuatro metros de distancia. (El salto de Maria Eduarda) Fue el primero. Antes de ella, iba a haber otro, pero la chica tuvo miedo y desistió», contó.

🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la «Ponte do Esqueleto» (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa «Entre Cordas» la levantaron en posición «superman» y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026

OTRO DETENIDO

En las últimas horas, organismos de seguridad en Brasil privaron de libertad a un hombre, quien a pesar de percatarse de que la joven no tenía la cuerda de seguridad antes de que la arrojaran del puente, solo se limitó a hacer un comentario a su acompañante y siguió grabando sin dar aviso a los hombres que estaban a punto de lanzarla.

«Estoy preso. No es mi culpa. Traté de advertir, dije varias veces que estaba sin la cuerda. Yo no soy responsable», dice el hombre en un video.

Tras los hechos, las autoridades informaron que los tres empleados implicados —Maicon Fernandes Cintra, Luis Felipe Feliciano Egoroff y Vitor de Freitas Gonçalves— fueron arrestados por presunto homicidio con premeditación, luego de que inicialmente otros trabajadores intentaran huir y al menos seis fueran interrogados por la policía militar.

Durante los interrogatorios, los acusados alegaron no recordar con precisión cómo ocurrió el fallo en la sujeción de la cuerda y describieron un supuesto «apagón» en medio de la preparación del salto.

En tanto, la víctima fue enterrada el domingo en la capital del país. Su madre utilizó las redes sociales para hablar públicamente sobre la devastadora muerte de su hija.

«Esa maldita cuerda te arrebató de mi lado para siempre. Hija mía, te fuiste, y lo único que queda aquí es dolor y añoranza. Te amaré por siempre», publicó su madre en las redes sociales.