Mujer reconoció al ladrón que le robó días antes y lo que le hizo dejó a todos en shock

Una mujer de 45 años protagonizó un violento enfrentamiento en plena vía pública tras reconocer al delincuente que le robó dinero días atrás y tener la valentía de atacarlo a golpes, en un hecho que ocurrió en la intersección de las calles Valencia, entre Carballo y Guaraní, dentro del barrio Los Pinares de Mar del Plata, Argentina.

La víctima increpó al sospechoso en el momento exacto en que lo vio caminar por la zona, según medios de ese país.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea física que captó la atención de los efectivos policiales que patrullaban la zona en ese momento. Uniformados realizaban un recorrido de rutina cuando divisaron el altercado entre ambos ciudadanos y decidió intervenir de inmediato.

Al acercarse para separar a las partes, la mujer relató a los oficiales, visiblemente afectada por la situación, que el hombre era el autor de un robo reciente. Según su testimonio directo ante las autoridades, el sujeto le había sustraído dinero en efectivo. Ante la acusación, los policías detuvieron al hombre de 40 años.

¿QUÉ PASÓ CON EL LADRÓN?

Los uniformados trasladaron al ladrón a la dependencia policial para realizar su identificación oficial y verificar sus antecedentes en el sistema. Una vez en la comisaría, los investigadores determinaron que el detenido poseía un frondoso prontuario delictivo previo. El sistema reveló delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

El caso quedó bajo la jurisdicción de la fiscalía de turno, la cual ordenó el inicio formal de una causa penal bajo la carátula de hurto. A pesar de los antecedentes comprobados y la detención inicial, las autoridades judiciales otorgaron la libertad al sujeto mientras el proceso de investigación continúa su curso legal.