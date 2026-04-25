Alerta por nuevo coronavirus detectado en África, así es como puede afectar las células humanas

Científicos de la Universidad de Cambridge encabezaron un estudio que identificó un nuevo coronavirus en murciélagos en Kenia, en el oriente de África, que podría llegar a afectar las células humanas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus ha identificado a más de 50 especies de coronavirus. Aunque el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19 y provocó la pandemia, es el más conocido, hay muchos más para tomar en cuenta.

En este caso, científicos de Cambridge y otras instituciones, junto a expertos en Kenia, lograron identificar este nuevo coronavirus. El virus fue llamado CcCoV-KY43 y los detalles del hallazgo fueron publicados en la revista Nature.

Los especialistas alertaron sobre el potencial de los virus animales a pasar la barrera entre especies. En tal sentido, insistieron en la necesidad de mantener una vigilancia de los coronavirus en los espacios silvestres.

ALERTA POR EL CORONAVIRUS

La pandemia de la COVID-19 generó una crisis sanitaria sin precedentes en más de un siglo. Aunque los peores momentos pasaron hace varios años, la comunidad científica ahora pide mayor atención a los coronavirus.

«Identificar virus con potencial zoonótico a partir de su capacidad de entrar en células humanas es un componente crítico de la predicción, prevención y preparación ante pandemias», indicaron los investigadores.

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Los científicos indicaron de las zoonosis (enfermedades infecciosas transmitidas de animales a seres humanos) podría generar mutaciones. Por tanto, se vuelve crucial estudiar cómo los coronavirus interactúan con las células y logran entrar en ellas.

«La meta final de la preparación ante pandemias es poder predecir y evaluar el riesgo zoonótico de los virus solo a partir de su secuencia genética», indicaron los expertos, quienes recomendaron una mayor vigilancia de coronavirus en murciélagos.