Mujer muere por bala perdida durante tiroteo entre antisociales y la policía, llevaba a su bebé en una cangurera

Momentos de conmoción se vivieron en las calles de Guayaquil cuando durante un tiroteo entre antisociales y la policía una mujer falleció víctima de una bala perdida, mientras llevaba a su bebé en una cangurera.

Cámaras de seguridad dispuestas en la zona captaron el momento en el que la joven madre, cae sobre el asfalto tras recibir un impacto de bala.

El hecho ocurrió a la altura de la Universidad de Guayaquil, la tarde del miércoles 3 de diciembre.

En el mencionado video se observa a la mujer, identificada como Kerly Belén Licoa Chele de 29 años de edad, mientras camina con su bebé colocado en una cangurera sobre su pecho justo cuando empezó el ataque armado. Una estampida de personas empezaron a correr en sentido contrario, mientras la madre asustada intentó ir al otro lado, pero sin tiempo alguno cayó al suelo tras ser impactada por un proyectil.

Otra mujer acudió en su ayuda y al notar que estaba inconsciente sacó al bebé de la cangurera con la ayuda de un vendedor ambulante.

ANTISOCIALES RESULTARON DETENIDOS

El jefe de la Policía del Distrito 9 de Octubre, Juan Carlos Ramos, detalló que dos antisociales de nacionalidad extranjera asaltaron a una persona que cambiaba dinero en la esquina de las calles Pichincha y 9 de Octubre, llevándose 800 dólares.

La Policía inició la persecución de los delincuentes, quienes al verse acorralados, a la altura de la Universidad de Guayaquil, empezaron a disparar. “No les importó que había gente alrededor”, advirtió el jefe policial.

Los dos antisociales resultaron apresados por las autoridades, pero en el proceso murió esta mujer con su bebé en brazos.

Es importante recordar que Ecuador vive una ola de violencia azuzada por la proliferación de bandas delictivas que ocasionan pánico en la población por la brutalidad de sus crímenes.