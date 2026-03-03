El caso del depravado de TikTok: contactaba niñas y se ganaba su confianza para sus planes siniestros

Organismos de seguridad detuvieron a un depravado sexual que contactaba a niñas por redes sociales y a la madre de una de las víctimas, de tan solo ocho años, quien le vendía fotos de la pequeña en Argentina.

El caso salió a la luz cuando el depravado contactó a otra niña por redes sociales. El pasado 20 de febrero el padre de la menor denunció ante las autoridades al sujeto, quien se había ganado la confianza de la pequeña y luego le envió archivos vinculados a explotación sexual infantil, y le pidió que se encontraran por lo que la niña le contó a su padre.

En una de esas conversaciones también mencionó a otra niña a la que se refirió como su «noviecita».

Tras recibir la denuncia, la policía inició una investigación que tenía como prioridad detener al depravado y esclarecer la condición de esta niña de la que hablaba el depravado en sus conversaciones.

En apenas tres días identificaron al hombre y lo detuvieron a la salida de su casa en Buenos Aires. En su celular encontraron gran cantidad de material de explotación sexual infantil, y encontraron una conversación del hombre con la madre de una niña de ocho años.

Al revisar el chat, había fotos de la niña enviadas por la mujer al depravado. En esta línea, encontraron transferencias de dinero por parte del sujeto a la madre de la pequeña, por lo que los investigadores confirmaron que existía una relación sostenida entre ambas partes.