Mujer descubrió a un aberrado tocándose frente a sus hijos pequeños y lo que hizo impactó a todos

Las autoridades argentinas detuvieron a una joven de 28 años quien apuñaló en repetidas ocasiones a un sexagenario que, supuestamente, se estaba masturbando delante de sus dos hijos en la localidad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al medio Editor Platense, los hechos se dieron en el sector de Tolosa. Aparentemente, la joven llevó a su casa y encontró al sujeto de 68 años tocándose frente a sus hijos de apenas 9 y 7 años.

Como era de esperarse, la joven enfureció y comenzó a gritarle al hombre, quien salió hasta la calle inmediata a la vivienda. Mientras tanto, los vecinos se percataron de lo que ocurría y alertaron a las autoridades.

La joven buscó un arma blanca y apuñaló numerosas veces al sexagenario. Reportes extraoficiales indican que el sujeto sufrió lesiones en el tórax, cuello y cara, quedando gravemente herido en medio de la calle.

DETUVIERON A LA JOVEN

El sujeto fue trasladado de emergencia hasta el Hospital San Roque de Gonnet. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre su situación, más allá de que se mantiene internado en un grave estado de salud.

Al enterarse de que el sujeto estaba hospitalizado, la joven dijo a las autoridades que ella fue la autora del ataque. Funcionarios de seguridad incautaron el cuchillo usado en el ataque y detuvieron a la mujer.

La joven afirmó que le había alquilado al sujeto una habitación en su vivienda. El hombre, por su parte, fue denunciado por abuso sexual. Reportes extraoficiales indican que, además de los dos niños, podría haber hasta otras cuatro víctimas.

El hombre fue acusado por «corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real». Se encuentra detenido y bajo custodia policial en el hospital.