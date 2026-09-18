Mototaxista fue asesinado mientras trabajaba en la frontera, su caso causó indignación en la zona

Un mototaxista venezolano, identificado como Giovanni Navas, fue asesinado el martes en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Al igual que todos los días, el hombre cruzó la frontera para trabajar.

Los hechos se dieron cerca de las 6 de la tarde del martes, 15 de septiembre. De acuerdo a medios colombianos, Navas fue asesinado en un sector conocido como La Parada, a unos 500 metros del puente internacional Simón Bolívar, que conecta ambos países.

Navas estaba estacionado en la Autopista Internacional, a la espera de pasajeros, cuando fue interceptado por un sujeto armado, quien abrió fuego. El venezolano quedó tendido boca abajo en el suelo, mientras que el victimario huyó a toda velocidad.

Testigos montaron a Navas en una moto y lo llevaron de inmediato hasta el Hospital Jorge Cristo Sahium. Sin embargo, nada pudo hacer el personal médico, puesto que el hombre ingresó sin signos vitales.

CONMOCIÓN POR NAVAS

Las autoridades colombianas pusieron en marcha las investigaciones del caso. Los detectives están enfocados en dos aspectos: identificar a los responsables del crimen y determinar la razón por la Navas fue asesinado.

El asesinato de Navas, padre de dos hijas, ha generado gran conmoción en la frontera. Este jueves su cuerpo fue trasladado a Táchira y se espera que la sepultura se lleve a cabo este viernes en el Cementerio Municipal de San Antonio.

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Navas laboraba en una línea de mototaxis del sector Villa del Rosario, en el área metropolitana cucuteña. El hombre residía en el barrio Llano de Jorge, en San Antonio del Táchira, y cruzaba el puente todos los días para trabajar.

Los investigadores han tratado el caso con gran hermetismo, pero se presume que se trató de un hecho de sicariato. El crimen volvió a encender las alarmas en el departamento del Norte de Santander, en donde los grupos criminales operan ampliamente y generan pánico entre la población.