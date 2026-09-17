Capturados 10 integrantes del Tren de Aragua en Colombia: extorsionaban a transportistas

Al menos 10 integrantes de una estructura del ‘Tren de Aragua’ fueron capturados en un operativo conjunto entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía en Colombia.

El operativo se desplegó tras establecer que estas personas extorsionaban a por lo menos 60 conductores de transporte informal en Bogotá, exigiéndoles pagos de hasta 1.300.000 pesos semanales, precisó el diario El Tiempo.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, cada víctima debía aportar entre 28.800 y 35.500 pesos para completar la cuota semanal.

Las exigencias económicas se habrían dado entre febrero de 2024 y agosto de 2026. Específicamente contra el gremio de transporte en los sectores de Bosa El Recreo y el portal Las Américas, en el suroccidente de la capital.

«Dicho grupo estaba integrado por aproximadamente 14 personas, quienes se organizaron y desarrollaron funciones específicas atribuidas por el señor Giovanny, alias el ‘Viejo’». Así lo explicó la fiscal que lideró el caso.

Al menos 60 conductores de transporte informal habrían sido víctimas de extorsión en Bogotá. Según la investigación de la Fiscalía, integrantes del ‘Tren de Aragua’ les exigían entre 28.800 y 35.500 para completar una cifra semanal que superaba el millón de pesos. Esto ocurría en… pic.twitter.com/gW368pYPel — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 17, 2026

DIRIGIDOS DESDE VENEZUELA Y BARRANQUILLA

La investigación permitió establecer que las órdenes, la distribución de funciones y los mecanismos de cobro venían dirigidos desde Venezuela y Barranquilla.

Se detalló que las víctimas eran contactadas y amenazadas mediante videollamadas o servicios de mensajería instantánea, donde les advertían sobre posibles atentados contra su vida o la de sus familiares, la quema de los vehículos y la expulsión de las rutas donde trabajaban.

«Las amenazas consistían en matar a los conductores o a sus familiares. Disparar contra ellos, quemar los vehículos, expulsarlos de la ruta o desplazarlos del lugar para que no ejercieran más en el sector de Bosa El Recreo o el Portal de Las Américas», agregó la Fiscalía.

El modus operandi de la banda era claro. Un conductor era escogido para recolectar el dinero de varios de los transportadores afectados en la zona. Se le pedía transferir la suma agrupada a billeteras virtuales, enviar el comprobante de la transacción por mensaje de texto y destruir el soporte físico. Esto con el propósito de evitar el seguimiento de las autoridades.

Por tanto, a los 10 capturados se les acusó de ser los encargados de coordinar los cobros extorsivos. También de recibir el dinero en billeteras virtuales, retirar determinadas sumas y distribuirlas entre las demás personas que harían parte de la estructura.

Los procedimientos que llevaron a las capturas se realizaron de manera coordinada con unidades del Gaula de la Policía Nacional en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Tunja (Boyacá).

Una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.