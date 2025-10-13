MOMENTO HISTÓRICO: Trump y 20 líderes mundiales firmaron el acuerdo de paz para Gaza

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y otros 20 líderes mundiales acudieron este lunes a la Cumbre de Paz en Sharm El-Sheikh, Egipto, donde conversaron sobre el futuro de Gaza tras el fin de la guerra entre Israel y Hamás.

A la reunión asistieron, entre otros, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el exprimer ministro Tony Blair, así como funcionarios de Qatar, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Antes de firmar el acuerdo el grupo posó para una foto histórica frente a un cartel que decía «Paz 2025».

Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani, con los líderes mundiales sentados detrás de ellos, firmaron formalmente el documento que, según Trump, «detallaría muchas reglas y regulaciones y muchas otras cosas».

«Esto tardó 3.000 años en llegar a este punto. ¿Pueden creerlo? Y se va a mantener», dijo Trump durante la firma de los documentos.

«Para el mandatario estadounidense se trata de un punto de inflexión para la región. Nadie pensó que esto pudiera suceder. Con el acuerdo histórico que acabamos de firmar, las oraciones de millones finalmente han sido escuchadas», dijo Trump.

Asimismo, el presidente estadounidense dijo que la segunda fase de su propuesta de plan de paz está en marcha, aunque no proporcionó muchos detalles.

«Bueno, empezó en lo que a nosotros respecta. La segunda fase ha comenzado. Y, como saben, las fases están un poco entrelazadas. Van a empezar a limpiar. Miren a Gaza, necesita mucha limpieza», añadió.

«Ahora comienza la reconstrucción, quizás sea la parte más fácil. Creo que ya hemos superado la parte más difícil porque el resto se une», aseveró.

En esta línea, hizo un llamado a Irán para que se alinee con todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos en la región. «Estaremos listos cuando ustedes lo estén y será la mejor decisión que Irán haya tomado jamás, y va a suceder», dijo.

Al respecto insistió en que confía en que esto terminará ocurriendo. «Creo que Irán se unirá. Han sido golpeados y magullados. Necesitan ayuda. Tienen fuertes sanciones, como saben, tremendas sanciones. Me encantaría levantarlas cuando estén listos para dialogar», concluyó Trump.