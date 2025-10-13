EEUU

«Es el fin de una era de terror y muerte»: Trump anunció que se terminó la guerra entre Israel y Hamás

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró desde el Parlamento de Israel que este lunes se va a firmar el acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que lleva más de dos años.

«Es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada, que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de una era de terror y muerte», dijo Trump al inicio de su intervención tras haberse reunido poco antes con familiares de rehenes israelíes.

«Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de una era de terror y muerte y el comienzo de una era de fe, esperanza y de Dios. El inicio, de una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica», continuó.

En este sentido, el mandatario estadounidense vaticinó que vendrán tiempos mejores para toda la región. «Creo firmemente que este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio», dijo entre aplausos.  Además, mostró su «profundo agradecimiento a todas las naciones del mundo árabe y musulmán que se unieron para presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y los dejara ir».

«Se recibió mucha ayuda, de muchas personas que uno no sospecharía», reconoció Trump.

«Es un triunfo increíble para Israel y para el mundo que todas estas naciones estén trabajando juntas como socias por la paz. Y no es algo muy común», continuó el estadounidense que llegó a Israel este mismo lunes.

Ahora, Trump tiene previsto trasladarse a la ciudad de Sharm el Sheij en Egipto, donde se celebrará la Cumbre de Paz, a la que asistirán más de treinta países, de los cuales más de veinte de ellos representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

