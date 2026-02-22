Ministro colombiano reveló el motivo por el cual Ecopetrol no podría exportar gas desde Venezuela

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, reveló el motivo por el cual la estatal petrolera de ese país, Ecopetrol, no estaría autorizado a importar gas desde Venezuela.

En declaraciones a medios tras regresar de Caracas, donde sostuvo un encuentro con Delcy Rodríguez, Palma informó que, según lo planteado por las autoridades venezolanas, la petrolera no cuenta actualmente con la autorización necesaria por parte de los Estados Unidos (EEUU).

«Infortunadamente, parece que no podrá ser a través de Ecopetrol que hagamos esta transacción. Lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los EEUU. Y tramitar una nueva licencia sería más complejo y demorado y a nosotros nos importa el tiempo», puntualizó al respecto.

El funcionario advirtió que la prioridad del Gobierno colombiano es la practicidad y el pragmatismo en la búsqueda de alternativas para traer gas natural y gas licuado de petróleo (GLP) que permitan abastecer el mercado interno, según lo reseñado por el medio La FM.

La necesidad de contar con una licencia otorgada por el Gobierno norteamericano para avanzar en negociaciones de gas con Venezuela se ha convertido en un punto central de las conversaciones.

Colombia y su empresa Ecopetrol han estado a la espera de claridades regulatorias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para poder iniciar formalmente cualquier negociación que implique importaciones de gas venezolano.

Este requerimiento se explica por las sanciones aplicadas por EEUU al sector energético venezolano, lo que ha limitado o condicionado durante años la capacidad de empresas extranjeras para interactuar con activos controlados por Pdvsa o con cualquier producto energético proveniente de Venezuela.

OLEODUCTO BINACIONAL LISTO DEL LADO VENEZOLANO

Según fuentes colombianas y venezolanas, durante el encuentro con Palma, la presidenta encargada de Venezuela afirmó que el Oleoducto Antonio Ricaurte, habilitado en 2007 para transportar gas entre ambos países, estaría listo del lado venezolano, pero requeriría inversiones y trabajo adicional en el territorio neogranadino para operar de manera efectiva.

Venezuela planteó dos posibles caminos para avanzar: por un lado, enviar personal de Pdvsa para trabajar en la rehabilitación de la infraestructura, lo que implicaría permisos de trabajo especiales; por el otro, habría que contratar de inmediato obras en Colombia para adecuar el ducto, con un estimado de inversión cercano a 60 millones de dólares y un tiempo de ejecución superior a seis meses.

Es importante destacar que uno de los grandes objetivos perseguidos por el Gobierno colombiano desde la reanudación de relaciones diplomáticas con Caracas en 2022, es la reactivación del comercio y las relaciones energéticas. El comercio bilateral creció en 2025 frente a años anteriores, aunque todavía está por debajo de los niveles históricos de décadas pasadas.