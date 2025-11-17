México pidió diálogo entre Venezuela y EEUU: «En lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar»

Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su disposición a servir como mediadora en el caso de que Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela inicien una mesa de diálogo en el marco del conflicto en el Caribe.

«Ojalá. Nosotros somos un país que siempre busca la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones», indicó la mandataria en rueda de prensa, preguntada sobre las recientes declaraciones de Donald Trump sobre una posible conversación con Nicolás Maduro.

En ese sentido, acotó que «en lo que pueda ayudar México, ahí vamos a estar, que se dé un diálogo siempre. Hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados», expresó.

Hace pocos días arribó al Caribe el portaviones Gerald Ford como parte de las operaciones contra el narcotráfico que está llevando a cabo los Estados Unidos en la región.

Sin embargo, el gobierno de Maduro ha denunciado que se trata de una amenaza de invasión por parte de los Estados Unidos, que estaría interesado en los recursos naturales de Venezuela.

Sobre la llegada del portaaviones, Trump destacó el inmenso poder militar que tiene, aunque sorprendió a todos al dejar abierta la posibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno de Maduro.

«Nos permite hacerlo (atacar), pero no hemos dicho que lo vamos a hacer. Podríamos estar teniendo algunas conversaciones con Maduro, y veremos cómo resultan. Ellos quieren hablar», dijo Trump este fin de semana.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre qué quiso decir, respondió sin dar mayores detalles. «¿Qué significa eso? Díganmelo ustedes, no lo sé. Hablaré con cualquiera. Veremos qué pasa», concluyó.

