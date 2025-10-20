Mataron a una venezolana de 25 disparos en Perú, sicarios dejaron escalofriante detalle al lado del cadáver

Una migrante venezolana murió luego de haber recibido 25 impactos de bala en la calle Las Retamas en Lima, Perú.

La víctima respondía al nombre de Valeria Andreína Suárez, y cuyo cuerpo quedó tendido en el pavimento. Lo más curioso del caso, es que el asesino dejó una rosa a su lado, detalle que la Policía Nacional ha considerado como una posible “firma” de sus atacantes.

La mujer que viajaba en una mototaxi fue arrojada a la calle. Dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabras, según relataron testigos del hecho. Posteriormente, los delincuentes escaparon a toda velocidad.

Los vecinos solo alcanzaron a escuchar los disparos y ver cómo los agresores se perdían entre las calles oscuras y sin vigilancia del sector.

Pocas horas después del crimen, familiares de la venezolana arribaron al lugar de los hechos, aunque no brindaron declaraciones a los medios ante la consternación que tenían. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona e iniciaron la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los antisociales.

Asimismo, adelantaron a la prensa que no descartan un ajuste de cuentas vinculado a bandas criminales, debido a la forma en que se ejecutó el ataque y la presencia de la flor junto al cuerpo.

Mientras tanto, los vecinos del lugar exigieron mayor presencia policial, asegurando que en la zona se registran con frecuencia hechos delictivos como robos y actos violentos.