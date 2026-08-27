Mataron a un vigilante venezolano en Medellín, los macabros detalles del crimen

Un vigilante venezolano de 46 años fue asesinado en Medellín de un disparo en la cabeza durante un altercado en el que también resultó herida de bala otra persona de nacionalidad venezolana.

La víctima respondía al nombre de José Jesús Bello Chirinos, quien se encontraba trabajando en un establecimiento comercial ubicado en el sector El Raudal, en el barrio Estación Villa.

Versiones preliminares señalaron que todo comenzó con una discusión entre un grupo de personas, venezolanas y colombianas, por un tema relacionado con una trabajadora sexual.

En medio del caos el vigilante intervino e intentó controlar la situación. Sin embargo, uno de los implicados en el pleito desenfundó una arma y le disparó mortalmente al trabajador en la cabeza, reseñó el medio El Colombiano.

No obstante, otras versiones apuntan a que se encontraba parado frente al local comercial cuando se le acercó un sicario y le propinó un disparo en la cabeza sin mediar palabras.

Funcionarios policiales lo trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegó sin signos vitales.

Las autoridades reportaron que también resultó herido otro venezolano de 27 años, también con un disparo en la cabeza. No obstante, su vida no está comprometida.

Bello Chirinos era un conocido deportista en el estado Zulia. Sin embargo, tras dejar la actividad deportiva se mudó a Colombia debido a la crisis económica y empezó a ganarse la vida como vigilante.

Las autoridades reportaron la captura de un hombre de 26 años, que está presuntamente involucrado en el crimen.