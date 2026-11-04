Oliver Blanco se reunió con el canciller de España, hablaron de la transición en Venezuela

El canciller venezolano, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España.

La reunión ocurrió en el marco de la Cumbre Iberoamericana que se realiza en Madrid.

«El pueblo hermano venezolano es una parte importante de la Comunidad Iberoamericana. Le he trasladado que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en su transición», indicó.

En los márgenes de la @CumbreIberoA me he reunido con el canciller de Venezuela @OliverBlanco. El pueblo hermano venezolano es una parte importante de la Comunidad Iberoamericana. Le he trasladado que España está dispuesta a acompañar a Venezuela en su transición. https://t.co/W45SxAzIyR — José Manuel Albares (@jmalbares) November 4, 2026

LA REUNIÓN DE OLIVER BLANCO CON EL CANCILLER DE BRASIL

Vale mencionar que este martes, Oliver Blanco sostuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.

«Los ministros discutieron la situación en Venezuela, incluidas las iniciativas de reconstrucción tras los terremotos ocurridos en junio pasado. También trataron la reanudación de temas de interés común», apuntó.

De acuerdo a las autoridades brasileñas, Blanco y Vieira se enfocaron en «las relaciones comerciales y la cooperación amazónica». De igual forma, el canciller venezolano fue invitado a Brasil.

«Vieira invitó al canciller venezolano a realizar una visita oficial a Brasil para retomar el tratamiento de la agenda bilateral entre los dos países. La invitación fue prontamente aceptada por su homólogo», expuso la cartera.