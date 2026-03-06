«Marihuano», el perrito que se roba los corazones de los turistas en playa de México por su forma de surfear

Un perrito de nueve años se está robando el corazón de todas las personas en Veracruz, México, debido a que ha aprendido a surfear y sus videos no paran de viralizarse.

Su nombre es ‘Marihuano’ y ha estado con su humano llamado Hugo González, desde cachorro, con quien ha aprendido muchos trucos, incluyendo surfear.

‘Marihuano’ proviene del cruce de un chihuahua y un pug, por lo que tiene un aspecto singular donde sobresalen sus dientes, su mandíbula y la forma de su cabeza, similar a la de un chihuahua.

González, quien se dedica a la pesca, aseguró que ‘Marihuano’ no solo es su mascota, sino también su compañero habitual en la jornada laboral.

A «Marihuano», un perro de 9 años de edad, le encanta surfear. Así se le ve en las playas de Alvarado, #Veracruz, cuando su dueño va a pescar y aprovecha para subirse a su tabla de #surf y equilibrarse en cada ola: pic.twitter.com/5JVA7tbtWD — Nacho Lozano (@nacholozano) March 3, 2026

Cuando Hugo va a pescar, el perro empieza a dar vueltas a su alrededor moviendo la cola, visiblemente emocionado. Lo sigue mientras el pescador alista los últimos detalles de la embarcación. ‘Marihuano’ brinca detrás de su amo cuando sube a la lancha; se coloca a su lado, a un costado del motor.

De acuerdo con su testimonio, el perro incluso colabora durante el trabajo en altamar, ayudando a jalar cabos mientras la embarcación se prepara o regresa de la pesca.

Cuando el mar está tranquilo, González saca la tabla que le hizo con unicel y el perrito comienza a surfear, reseñó TV Azteca.

El pescador admitió que antes tenía otra tabla hecha de fibra de vidrio, con la que ‘Marihuano’ se sentía más cómodo, pero la marejada se la llevó durante un frente frío, así que ahora el perrito surfea en una improvisada. Según su propietario, las limitaciones económicas no han permitido adquirir una tabla profesional.

A pesar de todo, la popularidad de ‘Marihuano’ ha seguido en aumento y visitantes y residentes suelen grabarlo mientras está en su tabla.