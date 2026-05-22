María Corina se reunió con la Plataforma Unitaria en Panamá, estos fueron los dirigentes que asistieron

La líder de la oposición en el país, María Corina Machado, se reunió con los diferentes dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática como parte de los esfuerzos para una transición política en el país.

Al encuentro que se realizó en Panamá asistieron Magalli Meda (Vente Venezuela), Deyalitza Aray (Proyecto Venezuela), Piero Marun (AD), Delsa Solórzano y Reinaldo Cervini (El Cambio), Roberto Enríquez y Francisco García (COPEI), Biagio Pilieri y Vicente Pilieri (Convergencia), Juan Carlos Caldera y Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), Andrea Tavares (La Causa R), Adriana Pichardo y Leopoldo López (Voluntad Popular).

Hay reencuentros que reiteran las razones de la lucha: nuestra Venezuela y su gente. La última vez que pudimos vernos @MariaCorinaYA y yo, fue el 28 de agosto de 2024. Ese día tuve que resguardarme debido a la brutal persecución al bajarnos del camión donde íbamos en una… pic.twitter.com/KBs0FsqIMj — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) May 22, 2026

El líder opositor Edmundo González estuvo presente de manera remota en la reunión. «Arrancamos la reunión de las fuerzas políticas que hacen vida en la Plataforma Unitaria con María Corina Machado», escribió en sus redes.

Arrancamos la reunión de las fuerzas políticas que hacen vida en la Plataforma Unitaria con María Corina Machado. pic.twitter.com/5KIM6IQenu — Edmundo González (@EdmundoGU) May 22, 2026

De acuerdo con el periodista Víctor Ugas los opositores estarían firmando un manifiesto de gobernabilidad, estableciendo una nueva ruta de la MUD y electoral, así como abordando temas como el regreso de María Corina al país.

Incluso este sábado se tiene prevista una rueda de prensa en la que la PUD ofrecerá detalles de la reunión.

Esta reunión ocurre pocas horas antes de que María Corina se reúna con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La última vez que nos vimos en libertad, fue en Caracas, 28 de agosto de 2024. Ese día, tras culminar una multitudinaria y pacífica concentración junto a ti, María Corina y nuestro pueblo, la persecución se hizo realidad: fui secuestrado… Los meses que siguieron a ese momento… pic.twitter.com/QqMm1nulME — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) May 22, 2026

¿QUÉ DIJO JOSÉ RAÚL MULINO DE LA REUNIÓN CON MARÍA CORINA?

El presidente de Panamá José Raúl Mulino, señaló que no tienen una agenda establecida para los temas a tratar en el encuentro.

«Hace como tres semanas ella me pidió la cita, se la di, la vamos a tener el lunes en algún momento de la mañana», comentó el mandatario.

#22May 8:35 am | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó que se reunirá el lunes con María Corina Machado para analizar el futuro democrático de Venezuela, en el marco de la visita de Machado al país centroamericano. pic.twitter.com/Zu140HAyiy — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) May 22, 2026

«No hay nada en agenda, siempre es un placer verla. Quiero que me de una visión sobre lo que ella siente del futuro democrático de Venezuela, pero hasta ahí. Debo decir que es un problema que nos sigue preocupando y que haremos en conjunto con la región todos los esfuerzos que se tengan que hacer para lograr que Venezuela encuentre un rumbo democrático y legítimo lo antes posible», precisó.

«Ese es el propósito de la reunión y no hay ningún punto específico. Entiendo que ella se va a reunir con la comunidad venezolana en Panamá», concluyó el mandatario.