Abandonan en Portugal a dos niños franceses: los encontraron en una carretera

(EFE).- Dos niños franceses de cuatro y cinco años de edad fueron encontrados solos esta semana junto a una carretera en Portugal en el marco de un posible caso de abandono, informó este jueves la Policía Judicial (PJ) lusa.

La PJ precisó en un comunicado que los dos menores fueron hallados el pasado 19 de mayo caminando solos, «aparentemente perdidos y abandonados por la progenitora», junto a la carretera nacional 253, a la altura del municipio de Alcácer do Sal (distrito de Setúbal), unos 90 kilómetros al sur de Lisboa.

En este caso se investiga el posible delito de exposición o abandono.

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El cuerpo policial añadió en la nota que las autoridades francesas ya habían emitido una orden de búsqueda para los menores y su madre, «después de que el padre denunciara su desaparición de su residencia en la localidad de Colmar, en Francia, cuando existía información de que podrían haber viajado a España o Portugal».

La Guardia Nacional Republicana (GNR) informó también este jueves que fueron localizados y detenidos la madre, de 41 años, y su pareja sentimental, de 55 años, en Fátima -a 126 kilómetros de Lisboa-.

Al parecer, ambos abandonaron a los menores y ahora se enfrentan a cargos de violencia doméstica y de exposición y abandono, agregó la GNR en un comunicado.