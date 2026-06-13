María Corina Machado agradeció a Donald Trump por los hechos ocurridos en la zona minera de Bolívar

María Corina Machado se pronunció este sábado acerca de los hechos registrados en la zona minera al sur del estado Bolívar, donde murió Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Machado aseguró que nada de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 3 de enero habría ocurrido sin la intervención del presidente de EEUU, Donald Trump.

“El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela». Esto «gracias a la acción decisiva del presidente Trump y su administración”, expresó Machado en su cuenta en X (Twiter).

Manifestó que, en estos casi seis meses, en el país se han registrados hechos que antes eran inimaginables.

“Desde entonces, somos testigos de hitos que durante años parecieron inalcanzables. La salida de Maduro para rendir cuentas ante la justicia”. A lo que se suma “el progresivo desmantelamiento de las alianzas y estructuras con Rusia, Irán, China, Cuba y otros factores que contribuyeron al saqueo y la destrucción de nuestra nación”.

LA RECUPERACIÓN DE LAS LIBERTADES

Por otro lado, María Corina Machado destacó que en este lapso Venezuela también avanza en la recuperación de las liberades ciudadanas.

“El país avanza en la recuperación de las libertades ciudadanas fundamentales. Presos políticos —tanto civiles como militares— han sido excarcelados; el espacio cívico se amplía progresivamente y los venezolanos pueden expresarse con mayor libertad. Los medios de comunicación, la sociedad civil y la ciudadanía comienzan a recuperar los espacios que nos fueron arrebatados durante años”, resaltó.

OPERABAN CON IMPUNIDAD

Y, acerca de la intervención armada en la zona minera de Guyana, la dirigente se refirió a que “hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad”.

Denunció que estos grupos controlaban y destruyeron “vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua. El daño humano, social, ecológico y económico que estos grupos criminales —que nacieron al amparo del chavismo y actúan en complicidad con la tiranía— le han causado a Venezuela es inconmensurable”.

Machado ratificó que “la verdad prevalecerá, la justicia se impondrá y la historia juzgará”.

Insistió en que “todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al presidente Trump y a su administración”.

Finalmente, admitió que “aún queda mucho por recorrer en este largo camino a la libertad de Venezuela. Cada venezolano tiene un rol irremplazable en este proceso. Deben organizarse en sus comunidades, defender la verdad, denunciar la presencia de estructuras criminales y sostener activamente las instituciones que poco a poco recuperamos”.