Gobierno de Trump reveló nuevos detalles del impactante operativo en el que fue abatido el ‘Niño Guerrero’

La Administración del presidente Donald Trump reveló nuevos detalles sobre el impactante operativo en el que resultó abatido Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, el líder del Tren de Aragua, tras una acción conjunta con las autoridades venezolanas.

Al respecto el secretario de Guerra, Pete Hegseth, indicó que el ataque se llevó a cabo a inicios de semana. Cabe recordar que, precisamente en esos días, empezó a correr la información de que militares de EEUU habían llegado al estado Bolívar. No obstante, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez negó esa versión.

«El fundador y líder de TdA, Hector Rusthenford Guerrero Flores, conocido como ‘Niño Guerrero’, fue confirmado muerto durante el ataque», destacó Hegseth.

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Hegseth dijo que el operativo subrayó el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de «llevar la lucha a los narco-terroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio».

«Continuaremos trabajando estrechamente con socios de seguridad, como Venezuela —y países en la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C)— para llevar la lucha a nuestros enemigos», aclaró.

Por su parte, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, celebró la acción y agradeció a las autoridades venezolanas por la colaboración. «Extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua que resultó en la muerte del líder de la organización narco-terrorista, Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero'», dijo.

Asimismo, calificó a Guerrero como un «fugitivo buscado acusado por el Departamento de Justicia de EEUU de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos».

ANUNCIO DE TRUMP

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, madrugó a los medios anunciando la muerte del cabecilla del Tren de Aragua. El mandatario norteamericano utilizó su plataforma social Truth Social para emitir la declaración donde describió la operación como una acción militar fulminante contra la delincuencia.

Trump afirmó que la misión estuvo a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, cuyos funcionarios ejecutaron un ataque letal y directo. El presidente estadounidense escribió: «Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a ‘Niño Guerrero’, el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra».

El mandatario de la nación norteamericana también había asegurado en su comunicado escrito que la misión en el estado Bolívar se desarrolló en perfecta coordinación.