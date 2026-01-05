Mundo

María Corina agradece a Trump: «Venezuela será el principal aliado de EEUU»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció este lunes la firmeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días después de que Nicolás Maduro fue capturado por agentes norteamericanos durante un ataque en Caracas.

Contents

Machado difundió en redes sociales un video de venezolanos movilizados en varios países. En medio de la escalada en Venezuela, la opositora destacó el valor que puede tener el país para Estados Unidos.

Leer Más

Horror en California: Tiroteo en fiesta infantil dejó al menos cuatro fallecidos y diez heridos, autoridades buscan al atacante
Blindadas, tecnológicas y guardias sin rostro: así serán las megacárceles para bandas que crean caos Ecuador
Juez pausó temporalmente acciones legales sobre el TPS, estas podrían ser las consecuencias para los venezolanos

«Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos», dijo.

Machado también aseguró que hubo movilizaciones en 130 ciudades y 30 países del mundo. Para la opositora, los venezolanos salieron a «celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición».

MACHADO: «LA LIBERTAD ESTÁ CERCA»

Machado, que lleva desde diciembre fuera del país, destacó el sábado la captura de Maduro. Ahora la opositora insiste en que pronto el país estará en «libertad» y le pidió a la ciudadanía mantener las esperanzas.

«La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa», concluyó Machado en su publicación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO GUERRA ASEGURA QUE SE COMUNICARON CON SU PADRE: «NO PUEDO DECIR MÁS NADA»


Tras el operativo de la madrugada del sábado, Machado afirmó que «Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley». En ese sentido, sostuvo que «llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rijan nuestro país».

Las declaraciones de Machado se dieron dos días después del ataque ejecutado por Estados Unidos, en donde resultaron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores. Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidente encargada.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump
EEUU considera eliminar sanciones al gobierno de Venezuela y permitirle acceso a sus activos financieros
EEUU
VIRAL: Vecinos del oeste de Caracas reportaron disparos en el centro, cerca de Miraflores
Venezuela
Trump descartó convocatoria de elecciones libres en Venezuela en los próximos 30 días
EEUU