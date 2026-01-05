María Corina agradece a Trump: «Venezuela será el principal aliado de EEUU»

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció este lunes la firmeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dos días después de que Nicolás Maduro fue capturado por agentes norteamericanos durante un ataque en Caracas.

Machado difundió en redes sociales un video de venezolanos movilizados en varios países. En medio de la escalada en Venezuela, la opositora destacó el valor que puede tener el país para Estados Unidos.

«Los venezolanos agradecemos al presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos», dijo.

Machado también aseguró que hubo movilizaciones en 130 ciudades y 30 países del mundo. Para la opositora, los venezolanos salieron a «celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición».

MACHADO: «LA LIBERTAD ESTÁ CERCA»

Machado, que lleva desde diciembre fuera del país, destacó el sábado la captura de Maduro. Ahora la opositora insiste en que pronto el país estará en «libertad» y le pidió a la ciudadanía mantener las esperanzas.

«La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa», concluyó Machado en su publicación.

Tras el operativo de la madrugada del sábado, Machado afirmó que «Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley». En ese sentido, sostuvo que «llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rijan nuestro país».

Las declaraciones de Machado se dieron dos días después del ataque ejecutado por Estados Unidos, en donde resultaron detenidos Nicolás Maduro y Cilia Flores. Delcy Rodríguez fue juramentada este lunes como presidente encargada.