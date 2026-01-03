Mundo

«Marca un peligroso precedente»: ONU se pronunció tras intervención de EEUU en Venezuela

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Composición

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado que la operación militar ejecutada por el ejército de Estados Unidos en Caracas para detener a Nicolás Maduro conlleva a implicaciones «preocupantes» para la estabilidad regional.

Guterres recalcó, mediante un comunicado oficial, la urgencia de salvaguardar los derechos humanos. Esto, con el fin de garantizar la protección del pueblo venezolano frente a este escenario.

«Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso», sentenció el secretario general al referirse al operativo.

LEA TAMBIÉN: TRUMP DIFUNDE PRIMERA FOTO DE MADURO EN BUQUE MILITAR DE EEUU TRAS SU DETENCIÓN

Guterres manifestó su alarma ante «la violación» a las normas del derecho internacional. De igual manera, reiteró que todos los países deben «cumplir estrictamente con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas».

Por tal motivo, el máximo representante de la ONU instó a los actores políticos en Venezuela a iniciar un diálogo inclusivo. En sus palabras, debe estar basado en el estado de derecho y el respeto «a las libertades fundamentales».

En sintonía con Guterres, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, exhortó a los gobiernos involucrados a actuar «con moderación» y a no apartarse de la legalidad internacional en materia de derechos básicos.

Türk subrayó a través de sus redes sociales que el bienestar de la ciudadanía debe ser el eje central de cualquier decisión política o militar. «La protección de la población de Venezuela es primordial y debe guiar cualquier medida que se adopte en el futuro», acotó Türk.

LOS CARGOS QUE MADURO ENFRENTARÁ

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Cilia Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Agregó que a Maduro y Cilia Flores los llevarán a Nueva York para que enfrenten la justicia.

