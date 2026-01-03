Trump difunde primera foto de Maduro en buque militar de EEUU tras su detención

El presidente de EEUU, Donald Trump, divulgó este sábado la primera foto de Nicolás Maduro bajo arresto, después de que una operación en Caracas permitiera la captura del líder del oficialismo.

En su red Truth Social, el republicano indicó que Maduro estaba abordo del buque militar USS Iwoo Jima. En la imagen, se ve a Maduro vestido con un conjunto deportivo gris y ojos tapados. Además, parece estar acompañado de un agente de la DEA.

Más temprano, durante una entrevista a Fox News, Trump dijo que vio toda la operación desde Mar-a-Lago y la calificó como «increíble».

«Es que fue algo increíble, el trabajo increíble que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así. La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos», presumió el líder republicano.

Trump también afirmó que a Maduro lo capturaron en una residencia que «parecía más un fuerte que una casa». Igualmente, señaló que había partes de la estructura cubiertas en acero.

También precisó que Estados Unidos planificaba completar el operativo hace cuatro días, pero las condiciones del tiempo lo impidieron.

«Si hubieras visto lo que ocurrió… quiero decir, literalmente lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieras visto la velocidad, la violencia. Ya sabes, ellos usan ese término: velocidad, violencia. Fue algo asombroso. ¡Qué trabajo tan increíble hicieron! Nadie más podría haber hecho algo así», dijo Trump en la entrevista.

LOS CARGOS QUE ENFRENTARÁ

De acuerdo con la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a Maduro y Cilia Flores los acusarán de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

Agregó que a Maduro y Cilia Flores los llevarán a Nueva York para que enfrenten la justicia.