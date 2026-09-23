María Corina Machado habría intentado regresar a Venezuela a través de Curazao

María Corina Machado, líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, habría intentado viajar desde Panamá a Curazao, luego de que anunciara que «pronto» regresaría a Venezuela.

Un documento de vuelo difundido por UHN Plus indica que Machado planeaba viajar hacia Curazao, a unos kilómetros de la costa venezolana. Además, destaca que la opositora contaba con un pasaporte panameño.

El vuelo estaba programado para este mismo martes, 22 de septiembre, con un avión Beechcraft BE-90F, matrícula HP-4DMB. Además de Machado, estaba abordo Monique Herrera, Federlin Bonilla, Rafael Alfonzo y Esteban Fraga..

La aeronave debía despegar del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, hacia el Aeropuerto Internacional Hato, en Curazao. No obstante, el vuelo no se llegó a concretar por razones desconocidas.

Por otra parte, la periodista Idania Chirinos confirmó a NTN24 que Machado ha tenido numerosos impedimentos para regresar a Venezuela. Según esta información, la «Premio Nobel de la Paz está presa en Panamá» y ha intentado en siete ocasiones retornar al país.

Según esta información, Machado intentó regresar en tres ocasiones durante las últimas 24 horas. Además de Curazao, también habría probado con una travesía marítima que fue suspendida por supuestas fallas mecánicas y luego intentó ir hacia Aruba, pero este vuelo también fue impedido.

¿MACHADO REGRESA A CURAZAO?

La opositora lleva varios meses vaticinando su inminente regreso a Venezuela. Desde el pasado 9 de diciembre, cuando salió clandestinamente del país, Machado ha permanecido en el extranjero, especialmente entre América y Europa.

Machado ya usó Curazao, del Reino de Países Bajos, como escala en su salida del país. Tras un recorrido hasta el estado Falcón, cruzó el mar Caribe en una embarcación para llegar hasta la isla, desde donde partió hacia Europa para recibir el Nobel de la Paz.

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Lo ocurrido este martes se suma a la lista de intentos frustrados de Machado por regresar a Venezuela. Hace unos meses denunció que no se le autorizó abordar un vuelo desde Panamá hasta Caracas.