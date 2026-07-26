Maduro y Cilia Flores enviaron mensaje este 26Jul días después de su reciente audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron este domingo otro mensaje a través de sus redes sociales, uegi de dos días de su más reciente audiencia en un tribunal de Nueva York. En el escrito agradecieron a quienes los acompañan en su lucha. “Llenos de agradecimiento y emoción, Cilia y yo enviamos nuestro saludo a quienes, de manera amorosa y perseverante, en Venezuela, aquí y en el mundo, nos acompañan en nuestra lucha”, publicó.

En su mensaje, destacó que hasta la cárcel les llegan “sus rostros, sus testimonios y sus oraciones, llenas de una auténtica fortaleza por su verdad y pureza. Nuestra fuerza viene de ustedes”.

También destacó que “nuestra alma ustedes la conocen, porque viene del alma de nuestra patria profunda. Por eso, hagamos presente en nuestra oración de este domingo 26 de julio a Cristo Jesús, cuando nos enseñó las Bienaventuranzas”.

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Seguidamente, citó de la Biblia: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque los consolarán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

También sostuvo que “bienaventurada sea nuestra Venezuela en oración, reflexión y acción. Venezuela renace todos los días; y nosotros, Cilia y yo, renacemos con ustedes. Dios Todopoderoso está con nosotros. Dios proveerá”.