Mundo

Madre venezolana fue sorprendida con emotiva llamada en programa televisivo, lleva ocho años sin ver a sus hijos que migraron a Chile

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
madre

Una madre venezolana vivió un emotivo momento durante un programa matutino, luego de que la contactaran telefónicamente con sus hijos quienes migraron a Chile.

La mujer que se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia en Cúcuta contó al programa Contigo en la mañana que sus hijos viajaron a Chile desde hace ocho años en busca de un mejor futuro. Además, desde entonces había tenido muchos problemas para contactarlos.

Leer Más

UE
Josep Borrell confirmará misión electoral de la UE a Venezuela «a su debido momento»
Los seis puntos claves de la propuesta energética que presentaron María Corina y Edmundo González en CERAWeek 2025
Tren de Aragua siembra terror en Bogotá: Cabecilla amenaza a comerciantes desde la cárcel por WhatsApp

«Mis hijos me han enseñado a amar mucho a Chile. Gracias Chile por lo que le han dado a los venezolanos. Gracias por darle la oportunidad a mi hijo», dijo durante una entrevista en la que precisó que trabajan como árbitros profesionales en la liga de Baloncesto.

A lo pocos minutos, Never, su hijo, se puso en contacto con el programa televisivo y les contó que sus colegas y amigos le dieron el aviso: su madre estaba en televisión.

LEA TAMBIÉN: LA SINIESTRA VENGANZA CONTRA JOVEN VENEZOLANO ACUSADO DE ASESINAR A UNA NIÑA EN COLOMBIA

«Ella siempre ha sido muy así, muy espontánea. Me llegaron muchos mensajes de los amigos de acá de Chile. Es como un regalo de navidad, porque se me ha hecho difícil ir a Venezuela. Ya llevo ocho años aquí», agregó el hombre.

«Como todo migrante, me comunico con mi familia vía videollamada, siempre trabajando para ayudarlos a ellos. A pesar de todo, de la dificultad que se presente, aquí estamos», añadió.

Ante esta conversación, el programa buscó rápidamente a la mujer a quien nuevamente pusieron en el aire. Sin embargo, no lo podía creer cuando le pasaron un auricular y escuchó a uno de sus hijos saludándola en una llamada telefónica.

La mujer empezó a llorar de inmediato de la emoción. «Ay, Dios te bendiga. Hola, papi. ¿Cómo están? ¡Qué sorpresa! Gracias por esta oportunidad. ¡Esto es una sorpresa! Los amo, los extraño, deseando que esto cambie para verlos de nuevo», dijo la madre, evidentemente emocionada.

El momento se ha hecho viral rápidamente debido a lo emotivo de la escena.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Evans
CARACAS | Sebin se llevó al politólogo Nicmer Evans este 13Dic: «Voy a ir voluntariamente» logró decir antes en video
Venezuela
Curazao
Curazao dice que «no fue informado» si la isla «sirvió de puente» en la operación de extracción de María Corina Machado
Mundo
Quintanilla
Murió Abraham Quintanilla a los 86 años, padre de la legendaria cantante Selena
Varios