Machado confía en que «muy pronto» los pueblos de Irán y Venezuela serán «libres»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
(EFE).- La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado expresó este domingo su «profundo respeto al valiente pueblo de Irán» que protesta desde hace dos semanas a pesar, dijo, de la «brutal represión», y aseguró que «muy pronto» los pueblos de ambos países serán «libres».

«Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela», señaló Machado en la red social X.

La exdiputada afirmó que hoy, cuando el gobernante venezolano, Nicolás Maduro -capturado por EE.UU. el 3 de enero en Caracas-, «ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario» que «también se creía eterno», ambas naciones «se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia».

LEA TAMBIÉN: EL MENSAJE DE DONALD TRUMP A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

«Toda mi fuerza y respaldo en estas horas, y mi solidaridad a las familias de los héroes fallecidos. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres», agregó.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este domingo a al menos 192 los muertos por la represión de las protestas en Irán, mientras el país continúa sin acceso a Internet y las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno -iniciadas el 28 de diciembre- continuaron también durante la pasada noche.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que el Gobierno «escucha» a los manifestantes y ha hecho «todo lo posible» para resolver los problemas económicos que desencadenaron las protestas, al tiempo que diferenció a esos manifestantes de los «alborotadores y terroristas» que están protagonizando «disturbios». EFE

