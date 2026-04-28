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Macabro caso en India: Desenterró el esqueleto de su hermana y lo llevó al banco para intentar cobrar una herencia

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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India

Un hombre de una tribu en la India desenterró el cadáver de su hermana y protestó frente a un banco rural para recuperar el dinero que ella había depositado.

El incidente ocurrió el lunes pasada la 1 de la tarde. Los empleados del banco se asustaron al ver el cuerpo y dieron aviso a la policía.

El hombre fue identificado como Jitu Munda, de la aldea de Mallipasi, en el bloque de Patna. Según la policía, la hermana de Jitu falleció hace dos meses.

Ella tenía una cuenta en un banco rural de Mallipasi con un depósito de aproximadamente 200 dólares. Tras la muerte, él acudió al banco para retirar el dinero. Sin embargo, el empleado se negó a entregárselo porque la cuenta estaba a nombre de su hermana. El empleado le indicó que debía presentar el certificado de defunción y otros documentos para poder retirar el dinero.

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No obstante, el hombre no logró entender al ser analfabeto, por lo que intentó presentar el cuerpo al funcionario del banco como prueba, según informó la policía.

Kiran Prasad Sahu, inspector jefe de la comisaría de Patna, declaró: «La policía lo convenció del asunto y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Posteriormente, regresó con la bolsa que contenía los restos de su hermana. Es inocente y no comprendía que debía llevar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado».

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