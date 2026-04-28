EN VIDEO: Atraparon a 22 monjes budistas en aeropuerto de Sri Lanka, hallaron 110 kg de cannabis ocultos en su equipaje

Organismos de seguridad detuvieron a 22 monjes budistas en Sri Lanka después de que los funcionarios de aduanas encontraran 110 kg de cannabis de alta calidad ocultos en su equipaje, la mayor incautación de drogas jamás realizada en el principal aeropuerto internacional de la capital del país.

El portavoz de la aduana de Sri Lanka precisó que el grupo, compuesto en su mayoría por monjes jóvenes en formación procedentes de templos de todo Sri Lanka, supuestamente transportaba cada uno «cerca de cinco kilos de la droga ocultos entre paredes falsas en su equipaje».

Según el portavoz, los monjes habían pasado cuatro días de vacaciones en Bangkok y llevaban «kush», una potente variedad de cannabis, escondida en su equipaje al regresar al aeropuerto de Bandaranaike. Un video publicado en redes sociales mostraba a los monjes en el aeropuerto ocultando sus rostros con sus túnicas.

Los hombres quedaron a disposición de la policía y comparecieron ante un juez. De acuerdo a las autoridades, se trató del mayor decomiso de marihuana valorado en aproximadamente 3.3 millones de dólares.

🚨 Detenidos 22 monjes budistas en Sri Lanka tras el hallazgo de 110 kg de cannabis ocultos en su equipaje. Las autoridades lo han calificado como el mayor decomiso de este tipo de droga en la historia del Aeropuerto Internacional Bandaranaike. Asimismo, investigan la posible… pic.twitter.com/Pa8wCri1o7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

El periódico local Daily News informó que el viaje de los monjes había sido patrocinado y que en sus teléfonos se veían fotos del grupo disfrutando de las vacaciones vestidos con ropa de civil.

Tras las detenciones, los investigadores ordenaron la detención de otro monje, que aún se encontraba en el país, quien sería el responsable de organizar el viaje.

Este monje le habría dicho a los otros 22 que «estos paquetes son una donación» y que una furgoneta vendría a recogerlos, informó la BBC.

Todos los monjes quedaron privados de libertad mientras siguen las investigaciones.