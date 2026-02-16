Mundo

Luto en el mundo de los videojuegos: Murió Hideki Sato, el creador de las consolas más icónicas de Sega

El mundo de los videojuegos está de luto por la muerte de Hideki Sato a los 77 años, quien se desempeñó como presidente de Sega, y padre de las principales videoconsolas de la compañía.

Hideki Sato se incorporó a Sega en 1971 y, a lo largo de varias décadas, fue la mente maestra para la creación tanto de recreativas como de consolas domésticas. Estuvo al frente del equipo de investigación y desarrollo que dio vida a sistemas emblemáticos como la SG-1000 (1983), Sega Master System (1985), Mega Drive (1989), Sega Saturn (1994) y Dreamcast (1999).

Además, dejó una huella imborrable en el mundo de las plataformas arcade con la creación de algunos clásicos como Sega System 1 y ordenadores como el SC-3000.

Tras el fallecimiento de Isao Okawa en 2001, Sato asumió la presidencia de Sega, cargo que ocupó de 2001 a 2003. Supervisó la transición de la editorial para dejar de fabricar consolas. Su mandato se produjo justo antes de la fusión de Sega con el fabricante de pachinko Sammy en 2004.

Su recorrido en la empresa japonesa finalizó en 2008.

Sin embargo, su mejor época la vivió en la década de los 90 cuanto llevó a Sega a competir contra los gigantes de la industria como Nintendo y Sony durante la llamada «guerra de consolas».

Aunque finalmente sería el gran derrotado de esta «guerra» sus creaciones como Mega Drive, la Saturn y la Dreamcast, se convirtieron en referentes clásicos para toda la comunidad y la industria de los videojuegos.

