Lula insiste en una mediación de Brasil entre EEUU y Venezuela para evitar «una guerra»

(EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió este jueves en que puede ser una suerte de mediador entre Estados Unidos y Venezuela, a fin de impedir que haya «una guerra» en América Latina, que debe mantenerse como una zona de paz.

«Yo hago política buscando soluciones para los problemas», dijo Lula en una rueda de prensa, en la cual confirmó que, en recientes conversaciones con los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió saber «cómo se puede contribuir para una solución pacífica».

Lula conversó por separado con Trump y con Maduro a inicios de este mes y dijo que, en ambos casos, insistió en que «las cosas no se resuelven con tiros», sino con diálogo político.

«Le dije a Trump que esta es una región de paz, que debe seguir así», declaró para ofrecerse después para «conversar con Venezuela y con otros países para evitar un conflicto armado en nuestra América del Sur».

Lula apuntó que todavía «no entiende» el por qué de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, dijo que no sabe «si es por el petróleo, por los minerales críticos, las tierras raras» o para «derribar a Maduro», pero que lo importante es impedir un aumento de las hostilidades.

«Incluso, estoy pensando que tal vez intente conversar con Trump otra vez para saber cómo es posible contribuir para tener un acuerdo diplomático y no una guerra fraticida», agregó el líder brasileño.

LULA HABLÓ CON TRUMP

Lula y Trump hablaron por teléfono por última vez el pasado 2 de diciembre para abordar las negociaciones comerciales en curso entre sus países y la lucha contra el narcotráfico en un momento en que EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico.

La potencia norteamericana bombardea desde el pasado septiembre lanchas de civiles supuestamente vinculadas con el tráfico de drogas, lo que ha dejado hasta el momento cerca de un centenar de muertos.

Lula se ha mostrado crítico con la campaña bélica de EE.UU. en la región y ha reiterado desde entonces que América Latina y el Caribe es una zona de paz.

Además del despliegue militar en aguas del Caribe, la Administración Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Maduro con medidas como «el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela».

