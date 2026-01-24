Mundo

Lula eleva el tono contra EEUU y se dice «indignado» por la intervención en Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Lula dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria
Archivo

(EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que sigue «indignado» por la reciente intervención militar de EEUU en Venezuela, una de sus primeras declaraciones públicas sobre el asunto.

Lula, quien hasta ahora se había pronunciado a través de comunicados sobre el tema, tachó la operación en la que el presidente venezolano Nicolás Maduro  resultó capturado y llevado a EEUU de «falta de respeto a la integridad territorial».

Leer Más

«Vamos a salir de Hispanoamérica»: Telefónica anuncia oficialmente que se va de Venezuela, Chile y México: esta es la razón
Hijos de Maduro y Cilia Flores integran comisión que buscará en EEUU liberación de la pareja
Este es el restaurante venezolano que quedó entre los 50 mejores de América Latina

«No consigo creérmelo… Maduro sabía que había 15.000 militares americanos en el Mar Caribe, sabía que cada día había una amenaza…», afirmó durante un acto, casi tres semanas después de los acontecimientos.

En ese sentido, el mandatario declaró que Sudamérica es «un territorio de paz» sin armas nucleares, pero añadió que Brasil «no va a agachar la cabeza delante de nadie».

LEA TAMBIÉN: LOS VIDEOS DEL CICLÓN HARRY QUE MANTIENEN EN MÁXIMA ALERTA A ITALIA, OCASIONÓ OLAS DE HASTA 10 METROS

Cuando capturaron a Maduro el día 3 de enero, el mandatario brasileño condenó la intervención en un comunicado y dijo que la operación militar cruzaba «una línea inaceptable», además de crear un «precedente peligroso».

Lula ha tratado de mantener un equilibrio delicado en sus relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha hablado favorablemente del brasileño.

Después de varios meses de tensión, las negociaciones entre los mandatarios llevaron al Gobierno de EEUU a reducir los altos aranceles impuestos sobre las importaciones brasileñas y a levantar las sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del proceso judicial por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Trump.

La intervención venezolana y la propuesta de la Junta de Paz, que Lula describió hoy como un intento de crear una «nueva ONU» con Trump como «dueño», han vuelto a tensar las relaciones.EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Fingió ser trabajador de aerolíneas para poder viajar gratis por años, así pudo engañar a todos
EEUU
Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar "listado detallado" de 626 excarcelados
Oposición insta al Gobierno venezolano a publicar «listado detallado» de 626 excarcelados
Venezuela
CON SELLO VENEZOLANO: La reacción viral del hijo de Chayanne tras semanas sin ver a su familia por su participación en un reality
Caraota Show