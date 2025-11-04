La advertencia de Petro sobre una «invasión» a Venezuela: «Solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo en gran escala»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló este martes que una invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos «solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y gasolina en gran escala».

«La invasión solo será un disparador mayor del narcotráfico y los mercados ilegales del petróleo, el oro, la gasolina y el coltán», dijo en sus redes.

Asimismo, Petro sostuvo que la fuerza pública venezolana está destruyendo campamentos del narcotráfico. «Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersarlas», acotó.

«Un fortalecimiento del Estado venezolano por la vía democrática, que es pasar por la legitimidad del pueblo, es decir, por elecciones verdaderamente libres, permitirá una gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos naturales y sobre su territorio», comentó.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 4, 2025

EL MENSAJE DE PETRO A TRUMP

Petro sostuvo que el presidente Donald Trump debe saber que el gran comprador de cocaína del Catatumbo, «única zona de cultivos de hoja de coca cerca a la frontera colombo/venezolana es la nueva junta del narcotráfico, organización multinacional federada compuesta de mafias albanesas con presencia directa en Colombia, Ecuador y Venezuela, mafias italianas, uruguayas, y colombianas».

«Son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través, de los congresistas de la Florida llegar a Marcos Rubio, cegado por sectarismo y odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína: la llamada Junta del Narcotráfico», expresó.

El mandatario colombiano apuntó que de la DEA solo han recibido como ayuda en la persecución de esta mafia, la detección de Salvador Marset, antiguo preso en cárceles estadounidenses por narcotráfico, autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Pecci.

«Pero varios más que salieron de esas mismas cárceles son miembros actuantes de la junta del narcotráfico actual», agregó.

Ante esto, Petro anunció que enviará a la oficina del vicepresidente estadounidense JD Vance toda la información disponible.

Por otra parte, informó que está preparando un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos. «Hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos», resaltó.