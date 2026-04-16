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LA FOTO: Primera ministra de Italia se reunió con María Corina Machado en Roma

Por Caraota Digital
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(EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reunió este jueves en Roma con la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, dentro de su gira europea, según ha confirmado el Gobierno italiano.

El encuentro, que no había sido anunciado, tuvo lugar en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano.

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Previamente, la líder opositora venezolana ha visitado a representantes de la comunidad venezolana en Roma.

María Corina Machado lleva a cabo una gira europea por la que, entre otros actos, ya se ha reunido en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y en La Haya con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y que proseguirá en Madrid.

EFE/ Daniel Cáceres

Hoy se ha visto por sorpresa con Meloni, que en numerosas ocasiones le ha transmitido su respaldo.

El pasado 4 de enero, un día después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores por parte de Estados Unidos, la mandataria italiana mantuvo una conversación telefónica con Machado sobre la situación en Venezuela.

EFE/ Daniel Cáceres

El Gobierno italiano informó entonces que ambas «coincidieron en que la salida de Maduro abre una nueva página de esperanza para la población de Venezuela, que podrá volver a gozar de los principios básicos de la democracia y del Estado de derecho».

Meloni también apoyó la operación con la que los Estados Unidos de Donald Trump lograron capturar y encarcelar a Maduro y a su esposa, considerándola «legítima» en su lucha contra el narcotráfico.

EFE
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